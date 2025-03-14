Warhammer 40K evrenine yeni bir oyun ekleniyor. Focus Entertainment ve Saber Interactive, Space Marine 3’ün geliştirme sürecini başlattı.

Focus Entertainment ve Saber Interactive, Warhammer 40K evrenine yeni bir oyun ekleyeceklerini duyurdu. Space Marine 3, aksiyon dolu bir hikâye modu ve serinin devamı olarak oyuncularla buluşacak.

Warhammer 40K: Space Marine 3’ün geliştirilmeye başlandığı resmen açıklandı. İşte yeni oyun ile ilgili tüm detaylar!

Aksiyon türüne yeni standartlar getirecek

Serinin son oyunu Space Marine 2, Metacritic’te 82 puan aldığı ve Steam’de 225.000’den fazla eş zamanlı oyuncuya ulaştığı belirtildi. Bu başarının ardından ise yeni oyunun geliştirilmesinin beklenen bir adım olduğu paylaşıldı.

Focus Entertainment tarafından yapılan açıklamada, Space Marine 3'ün hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlar içereceği paylaşıldı. Geliştirme sürecinin, Warhammer 40K evreninin yaratıcısı Games Workshop ile ortak yürütüldüğü aktarıldı. Yapımcılar, oyunun üçüncü şahıs aksiyon türünde yeni standartlar belirleyeceğini ifade etti.

Oyunun çıkış tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı belirtildi. Hangi platformlara çıkış yapacağı konusunda da net bir bilginin paylaşılmadığı aktarıldı. Ancak Space Marine 2'nin PC ve konsollarda eş zamanlı olarak piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında, yeni oyunun da benzer bir dağıtım strateji izlemesi bekleniyor. Şimdilik beklemekten başka çare yok, ama en azından serinin devam edeceğini bilmek bile heyecan verici.