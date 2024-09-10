Space Marine 2, Steam'de En Çok Oynanan Warhammer Oyunu Oldu

Warhammer 40K: Space Marine 2, Steam'de bugüne kadar en çok oynanan Warhammer oyunu olma yolunda ilerliyor.

Bu yıl oyun dünyasında yılın oyunu ödüllerini Baldur's Gate 3 toplamış olsa da yılın en dikkat çeken oyun türü ortaklaşa oynanan shooter yapımları olmuş durumda. Helldivers 2'nin beklenmedik büyük başarısının ardından Warhammer 40K: Space Marine 2 de büyük başarıya ulaşmış durumda.

Space Marine 2 geçtiğimiz hafta erken erişime açılmış ve erken erişimde âdeta kapı baca kırmıştı. Bu hafta oyun tüm oyunculara açıldı ve Steam'de çok ciddi bir oyuncu sayısı olan 220 bine ulaşmayı başardı. Bu sayı, Warhammer oyunları arasında bir rekor olarak tarihe geçti.

Space Marine 2, Helldivers 2'ye karşı!

Yılın co-op shooter oyununun Helldivers 2 olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılsa da Warhammer 40K: Space Marine 2 rakibi için işleri zorlaştıracak gibi gözüküyor. 9 Eylül'de yayımlanan oyunun şu ana kadarki en yüksek oyuncu sayısı 225 bin 690 olarak karşımıza çıkıyor. Warhammer ve Warhammer 40K başlığına sahip oyunlar arasında rekor, 2022 yılında 116 bin 754 oyuncuya ulaşan Total War: Warhammer 3'e aitti.

Öte yandan bu rakamlar sadece başlangıç rakamları da olabilir. Saber Interactive tarafından geliştirilen yapımın şu anda Steam'de 33 bin 473 kullanıcı yorumu bulunuyor. Oyuna verilen not ise "Çok Olumlu" olarak gözüküyor. Oyunun geliştirici blogunda yer alan bilgilere göre Space Marine 2 şimdiden 2 milyon oyuncuya ulaşmış durumda.

Warhammer 40K: Space Marine 2 hakkında siz ne düşünüyorsunuz?