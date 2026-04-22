SpaceX, Dünyanın En Popüler Yapay Zekâ Kodlama Araçlarından Cursor ile Anlaşmaya Gitti: 60 Milyar Dolara Satın Alma Opsiyonu Var!

SpaceX, popüler yapay zekâ aracı Cursor ile çok ilginç bir ortaklığa gitti. Anlaşmayı ilginç kılan şey, 60 milyar dolarlık satın alma opsiyonu. SpaceX ileride bu miktara ya satın alacak ya da firmaya 10 milyar dolar ödeyecek.

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, dünyanın en büyük uzay şirketi konumundaydı. Hatta firmanın yakında halka arz edilebileceği de dolaşan söylentiler arasındaydı. Şimdi ise SpaceX’ten önemli açıklamalar geldi. Firma, dünyanın en popüler yapay zekâ kodlama araçlarından Cursor ile ilginç bir anlaşmaya gittiğini duyurdu.

İki şirketin yeni nesil kodlama ve bilgiye dayalı yapay zekâ geliştirmek için iş birliğine gittiği açıklanırken anlaşmayı ilginç kılan nokta SpaceX’in onu satın alma seçeneğine sahip olması. Yani SpaceX ileride ya 60 milyar dolar ödeyerek Cursor’ı tamamen alacak ya da birlikte çalıştıkları süre için 10 milyar dolarlık anlaşmadan ayrılma ücreti ödemesi gerekecek.

Cursor & SpaceX iş birliği xAI’ın işine yarayabilir

En gözde yapay zeka ürün kategorisinde lider bir şirketle ortaklık kurmak ve potansiyel olarak onu satın almak, ancak SpaceX'in merakla beklenen halka arzı bağlamında değerlendirilebilir. Aynı zamanda Grok’u geliştiren xAI da SpaceX’e bağlı. Cursor ile iş birliği yapmak xAI’ın araçlarının rekabette yükselmesine katkı sağlayabilir.

SpaceX değerini artırsa da 60 milyar veya 10 milyar dolarlık ödemelerin nasıl yapılacağı ve bunun yatırımcılardan nasıl tepki alacağı şimdilik belirsiz. Anlaşma her iki şirkete de katkı sağlayacak olsa da finansal açıdan SpaceX için etkisi merak konusu.