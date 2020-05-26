SpaceX'in İlk İnsanlı Uçuşu, Yağmur Yüzünden Ertelenebilir

ABD’nin uzay ajansı NASA ve özel bir şirket olan SpaceX, 27 Mayıs’ta ISS’ye yapılacak insanlı uzay uçuşu için son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Ancak meteoroloji verilerine göre yarın gerçekleştirilecek olan uçuş, kötü hava şartları nedeniyle ertelenmez zorunda kalabilir.

NASA ve SpaceX, 2010 yılında başlayan Ticari Ekip Programı’yla birlikte uzun zamandır uzaya astronot göndermek için hazırlanıyor. İki kurumun çalışmaları neticelenmek üzere. NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken, SpaceX’in Crew Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) uçmak için hazırlanıyorlar.

NASA astronotlarının ISS’ye SpaceX’in bir roketi ile gitmesi konusunda açıklama yapan NASA’nın Ticari Ekip Programı yöneticisi Kathy Leuder, uçuş öncesinde yapılan testlerde Falcon 9’un başarılı olduğunu açıkladı.

SpaceX, planlanan uçuşla uzaya insan çıkaran ilk özel şirket olacak

Falcon 9, iki NASA astronotuyla beraber, 27 Mayıs günü ISS’ye doğru yola çıkacak. Ancak roketin fırlatılacağı gün şiddetli yağmur bekleniyor olması, fırlatmanın ertelenmesine neden olabilir. NASA ve SpaceX, fırlatma sırasında şiddetli yağmur ve şimşek olmasının Falcon 9’u etkileyebileceğini düşünüyorlar.

Şu anda 27 Mayıs için şiddetli yağmur olasılığı yüzde 40 olarak görülüyor. Eğer yağmur ihtimali aynı şekilde kalmaya devam ederse NASA, astronotlarının Falcon 9’la ISS’ye olan uçuşu 30 Mayıs gününe ertelenecek.

Falcon 9 ile ISS’ye astronot gönderilmesi SpaceX açısından bir ilk olacak. SpaceX, bu uçuşla uzaya ilk defa insan taşımış olacak. Uçuş aynı zamanda 2011’den bu yana ABD topraklarında gerçekleşen ilk insanlı uçuş olacak.

Falcon 9’la yapılacak uçuş için düzenlenecek fırlatma etkinliğinin bütün hazırlıkları tamamlandı. Uçuş günü NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken, fırlatma noktasına özel bir Tesla’yla gelecekler. Uçuştan 3 saat önce hazır olacak astronotlar, fırlatmadan 2.5 saat önce kapsüle girecekler.

Roketin fırlatılmasının ardından yörüngeye varılacak, astronotlar yörüngede yaklaşık 19 saat geçirecekler ve ISS’ye yaklaşmadan kısa bir süre önce, 30 dakika boyunca manuel uçuş testi gerçekleştirecekler. Uçuş testinin ardından kapsül ISS’ye bağlanacak.

NASA astronotlarının ISS’den dönüşü için de şimdiden hazırlıklara başlandı. NASA, astronotların ISS’ye varmasının ardından 6 veya 16 haftalık bir süre belirleyecek. Astronotlar belirlenen sürenin ardından uzay aracıyla ISS’den ayrılacaklar ve uzay aracı Atlantik Okyanusu’na inecek.

NASA ve SpaceX’in ISS’ye gerçekleştireceği uçuş aynı zamanda NASA’nın Ticari Ekip Programı için de bir doruk noktası. ISS uçuşuyla beraber Ticari Ekip Programı’yla ilk defa uzaya insanlı uçuş gerçekleştirilmiş olacak. Her şey yolunda giderse SpaceX, ISS’ye gidecek NASA astronotlarının ulaşımında düzenli olarak görev alabilir.