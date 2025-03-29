Split Fiction, çıkışının ilk haftasında satış ve oynanma rakamlarıyla 3 farklı Guinness Dünya Rekoru'na adını yazdırdı.

Split Fiction, daha ilk haftasında rekorlarla gündeme oturdu. Çıkışıyla birlikte tam üç Guinness Dünya Rekoru kırmayı başardı.

Hazelight’ın imzasını taşıyan yerel co-op oyunu Split Fiction, çıkışından sonraki ilk haftada tam üç Guinness Dünya Rekoru kırdı. Hem satış rakamlarıyla hem de oynanma sayısıyla adeta listeye damgasını vurdu.

Steam’de eş zamanlı 197.434 oyuncuya ulaştı

Split Fiction, Steam platformunda “en çok oynanan co-op video oyunu” unvanını aldı. Bunun yanı sıra, oyunun çıkışından sonraki ilk 48 saat ve bir haftalık süreçte “en çok satan yerel co-op video oyunu” rekorlarını da kırdığı açıklandı. Bu veriler, oyunun çok kısa sürede geniş bir oyuncu kitlesine ulaştığını gösterdi.

Rekorların yer aldığı kategorilerin, yalnızca co-op oynanışı merkeze alan oyunları mı kapsadığı netlik kazanmadı. Öte yandan Split Fiction, eşli oynanışı desteklese de bunu zorunlu kılmadı; oyuncular çevrim içi olarak da birlikte oynama imkânı buldu. Oyun, rekorlara ek olarak Steam’de çıkışından sonraki 24 saat içinde 197.434 eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Ayrıca yapım ekibi, Split Fiction’ın sinema filmi olarak da uyarlanacağını duyurdu.