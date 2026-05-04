Spotify'dan Yapay Zekâ Müziklerine Karşı Hamle: Sanatçıların Profillerine Doğrulama Geliyor!

Spotify, yapay zekâ ile oluşturulan müziklere karşı bir hamle yaptı. Artık platformlardaki gerçek sanatçıların profillerinde onay rozeti olacak. Yani kimin gerçek kimin yapay zekâ olduğunu anlayabileceksiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ teknolojileri hayatımızın her alanına girmeye başlamıştı. Müzik, sinema gibi sanat dallarında kullanımı ise büyük tartışma konusuydu. Hatta gelen veriler, müzik platformlardaki yapay zekâ şarkılarının sayısının inanılmaz artış gösterdiğini gözler önüne seriyordu. İşte bu konuda Spotify’dan bir hamle geldi.

Dünyanın en büyük müzik platformu konumunda bulunan Spotify, yapay zekâ olmayan sanatçıları platformda doğrulamaya başlayacağını açıkladı. Şirket, müziğin arkasındaki sanatçılara olan güveni ve özgünlüğü artırmak için böyle bir adım attığını söylüyor.

Yapay zekâ olmadığını anlamanız için gerçek sanatçıların hesapları onaylanmış olarak gözükecek

Artık yapay zekâ olmayan sanatçılarda tıpkı sosyal medya platformlarında olduğu gibi bir doğrulama rozeti göreceksiniz. Bu bir yeşil kutu içinde tik olacak. Böylece bir şarkının yapay zekâ olup olmadığını kolayca anlayabilecek, gerçek sanatçılara ulaşabileceksiniz.

Şirketin açıklamasına göre onay rozeti, söz konusu sanatçının zaman içinde tutarlı dinleyici aktivitesine ve etkileşimine sahip olduğunu, Spotify'ın platform politikalarına uygun davrandığını, konser tarihleri, ürünler ve bağlantılı sosyal medya hesapları gibi platform içinde ve dışında tanımlanabilir bir sanatçı varlığına sahip olduğunu kullanıcıya gösterecek.

Yeni rozetler, önümüzdeki haftalarda dünya çapında sanatçıların profillerine eklenmeye başlayacak. Yeşil onay işaretinin yanı sıra “Spotify Tarafından Doğrulandı” ifadelerini de göreceksiniz. Spotify, lansman sırasında insanların aktif olarak aradığı sanatçıların %99'unun doğrulanmış olacağını belirtiyor.

