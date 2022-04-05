Squid Game yönetmeni Hwang Dong-hyuk, bir sonraki projesini açıkladı. Hwang, yeni projesinin "Squid Game'den daha şiddetli" bir film olduğunu paylaştı.

Netflix’in en başarılı dizisi haline dönüşen Güney Kore yapımı Squid Game, halen dünyada kendisini hissettirmeye devam ediyor. On milyonlarca kişinin izlediği, internette ve dünyada yeni akımların başlamasına neden olan bu dizinin ikinci sezonunun geleceği kesinken bugün, Squid Game’in yönetmeninden yeni bir haber daha geldi.

Squid Game’in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, bir sonraki projesini açıkladı. Netflix’in en büyük yapımının yönetmeni olan Hwang, yeni yapımının Squid Game kadar çılgın ve vahşi olacağını işaret eden detayları da paylaştı. Variety’ye konuşan Hwang, ‘Killing Old People Club (Yaşlıları Öldürme Kulübü)’ isimli romanı filme uyarlayacağını açıkladı.

Squid Game'den daha şiddetli olacak

Umberto Eco tarafından kaleme alınan kitabın sinemaya uyarlanması için Hwang, şimdiden 35 sayfalık bir senaryo ortaya çıkardığını da açıkladı. Ayrıca yönetmen, filmin isminden de anlayabileceğimiz üzere bu filmin “bir başka tartışma yaratan film” olacağını belirtti. Paylaştığı sonraki detaysa tartışmanın Squid Game’den de büyük olacağını gösterdi.

Squid Game, her ne kadar dünya çapında şiddet konusunda büyük tartışmalara yol açsa da Hwang, bu tartışmalara yeni filmiyle körük atacak. Hwang, bunun ipucunu yeni filmin Squid Game’den bile daha şiddetli olacağını söyleyerek verdi. Hwang’ın açıklaması Squid Game hayranlarını heyecanlandırırken, diğer kesimiyse şimdiden endişelendirdi.