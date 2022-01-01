Service Set Identifier ya da kısaca SSID olarak adlandırılan hizmet kümesi tanımlayıcısı, kablosuz ağların herkes tarafından görünür adını ifade eder. Bağlanmak istediğiniz kablosuz Wi-Fi ağını bulmanızı sağlayan SSID nedir, nasıl bulunur, nasıl değiştirilir gibi merak edilen soruların yanıtlarına gelin yakından bakalım.

İnternet ve dijital dünyanın hayatımızın değişmez bir parçası olması ile birlikte pek çok yeni terimle tanıştık. Bunlardan biri de SSID kısaltması ile anılan Service Set Identifier’dır. Oldukça havalı ve karmaşık görünmesine rağmen aslında SSID, bağlanmak istediğiniz ya da bağlandığınız kablosuz Wi-Fi ağının görünen adını tanımlar. Tüm kablosuz Wi-Fi ağları bir SSID sahibidir.

Tüm kablosuz Wi-Fi ağları, kendi SSID bilgileri ile gelirler. Modem yöneticisi olan kullanıcılar diledikleri zaman bu bilgileri değiştirebilirler. Bu işlem tıpkı Wi-Fi şifre değiştirme işlemi gibidir. SSID, tüm kablosuz Wi-Fi ağları için son derece önemli ve tanımlayıcı bir bilgidir. Gelin Service Set Identifier, kısaca SSID nedir, nasıl bulunur, nasıl değiştirilir gibi merak edilen soruların yanıtlarına yakından bakalım.

SSID nedir?

Service Set Identifier, kısaca SSID, Türkçesi ile Hizmet Kümesi Tanımlayıcı; EEE 802.11 kablosuz ağ standardına göre hazırlanan, belirli bir hizmet kümesine ve aynı parametrelere sahip kablosuz Wi-Fi ağ adlarını ifade eder. Yani bir kullanıcı, hangi ağa bağlanması gerektiğini görünür SSID bilgisi üzerinden anlar.

SSID bilgileri EEE 802.11 kablosuz ağ standardına göre 0 - 32 karakter arasında yani maksimum 32 bit boyutunda düzenlenebilir. SSID için rakam kullanılabilir, küçük - büyük harf hassasiyeti vardır, boşluk, alt çizgi, nokta ve tire gibi noktalama işaretlerini destekler. Tüm kablosuz Wi-Fi ağları bu tür bir adla gelir. Modem yöneticisi olan kullanıcılar daha sonra bu adı değiştirebilir ve hatta boş bırakabilirler.

SSID ne işe yarar?

Bugünlerde hepimiz içinde onlarca hatta yüzlerce insanın bulunduğu apartmanlarda yaşıyoruz. Her evde bir kablosuz Wi-Fi ağı olduğunu düşündüğümüz zaman hangisinin sizin ağınız olduğunu ve hangisine bağlanmanız gerektiğini anlamanın tek yolu SSID bilgisidir. Bu nedenle tüm kullanıcıların benzersiz bir SSID oluşturmaları beklenir.

Aynı SSID bilgisine sahip ağlar sorun yaratır mı?

Elbette yaratır. Çünkü SSID bilgisi üzerinden bir ağa bağlanan cihaz, daha önce bağlanmış olduğu bir ağa tekrar bağlanmak için aynı SSID bilgisini arar. Bu nedenle SSID bilgilerinin benzersiz olması önemlidir. Ancak aynı ada sahip olsa bile eğer ağlar WPA2 veya başka bir şifreleme türüyle korunuyorsa bu tür karmaşalar önlenebilir.

SSID nasıl bulunur?

SSID, bağlanmış olduğunuz ya da bağlanmak istediğiniz kablosuz Wi-Fi ağının adıdır. Yani bildiğimiz modem adı. Yeni bir modem satın aldıysanız modemin üzerinde SSID ve şifre bilgilerini bulabilirsiniz. Çoktan bağlandıysanız bağlanmış olduğunuz modem adı, sizin kablosuz Wi-Fi ağınızın SSID bilgisidir.

SSID nasıl değiştirilir?

Modem şifresini değiştirme işlemi ile SSID değiştirme işlemleri benzer adımlardan oluşur. Genel olarak internet tarayıcınızın adres çubuğuna 192.168.1.1 yazarsınız, modem arayüzünü açarsınız, kullanıcı adını admin, şifrenizi password olarak girer ve modem ayarlarına ulaşırsınız. Ancak her zaman böyle olmayabilir.

Çoğu internet hizmet sağlayıcı anlattığımız gibi basit adımlardan oluşan bir modem ayarları değiştirme yöntemi sunuyor. Ancak modem marka ve modeline göre değişen pek çok farklı yöntem de vardır. Bu nedenle anlattığımız yöntem sonuç vermezse mutlaka modem marka ve modeli ile arama yaparak modem ayarlarınızı nasıl değiştirececeğinizi öğrenin. Dilerseniz direkt olarak internet hizmet sağlayıcınızla da iletişime geçebilirsiniz.

SSID gizli bir bilgi mi?

Adınız ve soyadınız gizli bir bilgi mi? Hayır. Peki, TC kimlik numaranız gizli bir bilgi mi? Evet. Yani SSID gizli bir bilgi değildir, kablosuz Wi-Fi ağınıza yakın olan herkes görebilir ve bu durum bir sorun teşkil etmez. Ancak modem şifreniz gizli bir bilgidir ve öyle olmalıdır. Yoksa ne olduğunu anlamadan tüm mahalleye internet hizmeti vermeye başlarsınız.

Yine de sapığı var, manyağı var, hackerı var. SSID bilgilerinizde kişisel bilgilerinizi ve daire numaranız gibi detayları vermemeye çalışın. Kablosuz Wi-Fi ağınızın WPA2 veya başka bir şifreleme türüyle korunduğundan emin olun. Son olarak lütfen, güçlü ve benzersiz bir şifre oluşturduğunuzdan emin olun.

Kablosuz Wi-Fi ağlarının herkes tarafından görünür adını ifade eden SSID nedir, nasıl bulunur, nasıl değiştirilir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu hizmet kümesi tanımlayıcısı hakkında bilmeniz gereken bazı önemli detaylardan bahsettik.