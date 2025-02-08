Steam'de başlayan yeni 2K indirimlerinde birçok dikkat çekici oyun uygun fiyatlarla indirime girmiş durumda.

Steam'in 2K oyunlarını kapsayan yeni indirim süreci başladı. Biz de sizler için 2K oyunlarındaki bu dikkat çekici indirimleri araya getirdik.

Steam'in 2023'ün Kasım ayında dolar kuruna geçmesiyle birlikte uzunca bir süredir oyunlara uygun fiyatlara ulaşmakta zorlanıyoruz fakat belli başlı indirim dönemleri sayesinde nispeten de olsa daha uygun fiyatlar kovalayabiliyoruz.

2K oyunlarını kapsayan bu yeni indirimler strateji oyunlarından spor oyunlarına kadar 2K imzalı tüm oyunları kapsıyor. İndirimler 20 Şubat'a kadar sürecek.

Steam 2K indirimleri

Oyun Eski Fiyat İndirimli Fiyat Borderlands 3 59,99$ 5,99$ (-%90) NBA 2K25 69,99$ 23,09$ (-%67) Mafia Trilogy 64,97$ 14,93$ (-%77) Marvel's Midnight Suns 59,99$ 8,99$ (-%85) Risk of Rain 2 12,49$ 4,12$ (-%67) Tiny Tina's Wonderlands 59,99$ 11,99$ (-%80) BioShock: The Collection 59,99$ 11,99$ (-%80) WWE 2K24 59,99$ 14,99$ (-%75) XCOM 2 59,99$ 2,99$ (-%95)

Steam'deki 2K indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.