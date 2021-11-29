Steam, Aynı Anda Oyun Oynayan 27 Milyon Kişi ile Rekor Kırdı

Steam, her yıl Sonbahar İndirimleri'nde alışık olduğumuz gibi yeni bir anlık oyuncu sayısı rekoru kırdı. Platform, dün 16.00 sularında 27 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yaptı.

Günümüzün en büyük oyun ve oyuncu platformu olan Steam, içinde bulunduğumuz her dakika milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Fakat özellikle indirim dönemlerinde Steam’deki anlık oyuncu sayısında da fırlama yaşanabiliyor. Kütüphanesine yepyeni oyunlar ekleyen oyuncular, yeni oyunlarının tadını çıkarıyorlar.

Dünyada video oyunların popülerliği giderek artmaya devam ettiğinden de Steam, her yıl anlık oyuncu sayısında yeni rekorlar kırıyor. Platform, bu kez şu anda devam eden ve 1 Aralık’ta sona erecek olan Sonbahar İndirimi döneminde de yeni rekorunu kırmayı başardı. Steam, eş zamanlı olarak 27 milyon 384 bin 959 oyuncuya ev sahipliği yaptı.

Steam’de yeni bir rekor kırıldı:

Steam Database üzerinde her alan bilgiye göre platform, 28 Kasım saat 16.00 sularında 27 milyondan fazla oyuncuyu barındırdı. Her gün aynı saat aralığında oyuncu sayısında yaşanan artış da oyuncuların en çok ne zaman aktif olduklarını gösterir nitelikteydi. Öte yandan şu anki grafiğe baktığımızda Steam’in bugün yeni bir rekor kırmasının da imkânsız olmadığını söyleyebiliriz.

Steam, daha önceki anlık oyuncu sayısı rekorunu 1 Nisan 2021’de kırmıştı. Bu tarihte platformda eş zamanlı olarak toplamda 26 milyon 922 bin 926 oyuncu bulunmuştu. Son olarak SteamDB’de yer alan bilgilere göre bu yazıyı yazdığımız dakika itibarıyla platformda 21 milyon 375 bin 859 oyuncu çevrimiçi durumda.

Peki en çok hangi oyunlar oynandı?

Steam’de oyuncu sayısında yeni rekorlar kırılmasına rağmen en fazla oynanan oyunlar listesinde değişim çok az oldu. SteamDB’de yer alan bilgiye göre güncel olarak en çok oynanan 10 oyun şu şekilde: