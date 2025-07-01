Steam, oyuncular için yeni bir performans ölçüm aracı yayımladı. Bu yeni özellik, oyun içi FPS sayacının kapsamını bir hayli genişletiyor. Oyunseverler artık DLSS ve FSR'nin etkili olup olmadığını anlayabilecekler.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, oyuncuların daha iyi performans ölçümü yapmasını sağlayacak yeni bir özellik duyurdu. FPS ölçümünü daha detaylı hâle getirecek bu yeni özellik, NVIDIA'nın DLSS ile AMD'nin FSR teknolojilerinin gerçekten etkili olup olmadığının anlaşılmasını sağlayacak.

Aslına bakacak olursak Steam, zaten FPS ölçümü yapılmasını sağlayan bir performans ölçüm aracı sunuyordu. Ancak bu araç, sadece oyun içinde aldığınız genel FPS değerini gösteriyordu. Kapsamı genişletilen ölçüm aracı ile DLSS ve FSR ile ilgili daha detaylı bilgi sağlayacak. Ayrıca CPU ile GPU kullanımına ek olarak RAM tüketimi gibi bilgiler de aynı araç içerisinde gösterilecek.

Steam'in yeni performans aracı böyle görünecek:

Steam tarafından yapılan açıklamaya göre yeni performans ölçüm aracı, özelleştirilebilir bir yapıya sahip olacak. Oyunseverlerin aktif ettikleri metrikler, doğrudan ekrana yansıtılacak. Hâl böyle olunca siz ne kadar çok metrik görmeyi seçerseniz, aracın ekranda kapladığı alan o kadar artacak. Özelliği aktif etmek isteyen kullanıcıların Steam Ayarları bölümünde yer alan "Oyun İçi" sekmesine girmeleri ve "Arayüz Performans İzleyicisi" özelliğini aktif etmeleri gerekecek. Bunu aktif ettikten sonra da kendinize göre özelleştirme yapacaksınız.

Bu arada; yapılan resmî açıklamada bu özelliğin piyasadaki en popüler donanımlara göre ayarlandığı belirtiliyor. Yani eski veya popüler olmayan özelliklere sahip bir bilgisayara sahipseniz, aracı tam anlamıyla kullanamayacaksınız. Ancak burada belirtmemiz gereken bir detay var; NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU ile çalışan bir dizüstü bilgisayarda yaptığımız kontrollerde bu özelliğin bizim için henüz aktif edilmediğini görüyoruz. Bu da yeni özelliğin dağıtım aşamasında olduğu anlamına geliyor.