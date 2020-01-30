Dünyanın en popüler ve en büyük çevrimiçi oyun satın alma platformu olan Steam’in mağazasına ve topluluk sayfasına erişilemiyor. Özellikle ABD ve Avrupa’da yoğunlaşan erişim sorunu ülkemizde de bulunuyor.

Steam, sunduğu çevrimiçi oyun satın alma seçenekleriyle oyunları daha ulaşılabilir hale getirse de sunuculardan kaynaklı problemleriyle oyunculara zor anlar yaşatabiliyor ki platform, şu an bu durumlardan bir tanesini yaşıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun satın alma platformu olan Steam’in internet sitesinde ve mağazasında erişim sorunları yaşanıyor. Bağımsız kesinti gözetleme sitesi Down Detector’a göre, Steam kesintilerinde sert bir yükseliş bulunuyor.

Steam’e erişim sorunu

Down Detector haritasına göre, ABD ve Avrupa’nın yanı sıra Güney Amerika, Asya ve Afrika ülkelerinde de Steam’e erişim problemleri bulunuyor. Ayrıca an itibariyle ülkemiz üzerinden de Steam’in internet sitesine ve mağazasına erişim sağlanamıyor. Ayrıca resmi olmayan Steam Status web sitesine göre bazı servisler de olaydan etkilenmiş durumda.

Kesintiden etkilenen servisler arasında Steam mağazası ve Steam topluluk sayfası yer alıyor. Down Detector verilerine göre Steam’in çöktüğüne yönelik 5 binden fazla rapor bulunuyor.

Unofficial Steam Status isimli Twitter kullanıcısı, yaklaşık yarım saat önce attığı Tweet’te, Steam sunucularının en az %69’unun çöktüğünü belirtti. Hesap, gün içerisinde Steam sunucularının çöktüğüne ve çevrimdışı durumda olduğuna dair birçok rapor tweetledi.

Unofficial Steam Status sayfası bazı Steam servislerinin tekrardan kullanılabilir hale geldiğine dair raporlar geçse de halen birçok noktada erişim sorunu yaşanıyor. Siz, Steam başlatıcısından ya da internet sitesi üzerinden Steam mağazasına ya da topluluk sayfasına erişebiliyor musunuz?