Steam, yıl boyunca yaptıklarınızın özetini sunan "Steam Retrospektifi 2024"ü yayımladı. Steam'in paylaştığı verilerde ortalama istatistikler de sunuluyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, kullanıcılar için kişiselleştirilmiş "Steam Retrospektifi"ni yayımladı. İsmin garip göründüğüne aldanmayın bu aslında 2024 yılı boyunca Steam'de neler yaptığınızı gösteren bir özetti.

Steam Retrospektifi 2024, kullanıcıların yıl boyunca en çok hangi oyunları oyunları oynadıklarını ve bu oyunlara ne kadar zaman ayırdıklarını gözler önüne seriyor. Ayrıca tüm Steam kullanıcıları için ortalama veriler de sağlanıyor.

Steam'de ortalama 4 oyun oynadık

Steam'in tüm oyunculara yönelik verilerine baktığımızda bu yıl oynanan oyun sayısı medyanının 4 olarak kayıtlara geçtiğini görüyoruz. Oyuncuların yıl boyunca Steam başarımı kazanmalarının medyanı ise 13'tü. Tüm Steam kullanıcılarının 2024 yılında piyasaya sürülen oyunları oynadıkları süre ise tüm oynama sürelerinin yüzde 15'ine denk geliyordu.

Sadece Steam hesabınız ile giriş yaptıktan sonra ulaşabildiğiniz Steam Retrospektifi 2024 verilerinizi incelemek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.