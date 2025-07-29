Bazı Steam kullanıcıları, cinsel içerikli oyunlar nedeniyle Mastercard ve Visa'ya savaş ilan ettiler. Her iki şirket de kullanıcı özgürlüğünü kısıtlamakla suçlanıyor. Valve ise kullanıcı kaybetmekten korkuyor. İşte yaşanan olayın detayları...

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, birkaç haftadır ilginç bir meseleyle gündemde. Daha önce içerik kısıtlamaları yapmayan ve hâliyle müstehcen içerikli oyunlara da ev sahipliği yapan Steam, Mastercard ile Visa'nın baskıları sonucunda kütüphanesini bu tür oyunlardan temizlemeye başladı. Ancak oyuncular, Steam'in bu hamlesine çok sert tepki göstermeye başladılar.

Steam'in yetişkin içerikli oyunlar arasında temizlik yapmaya başlamasının nedeni, Mastercard ile Visa'nın bu alandaki girişimleri. Her iki ödeme sağlayıcı şirket de normal koşullarda cinsel içerikli alışverişlere karışmıyor. Ancak olayın rengi cinsel şiddet ve ensest ilişkiler gibi uç noktalara dayandığı zaman buna aracı olmak istemiyorlar. İşte bu durum, bazı oyunseverleri çileden çıkarmış durumda.

Mastercard ve Visa'yı iş yapamaz hâle getirmeye çalışıyorlar!

X, Reddit ve Bluesky gibi platformlarda bir araya gelen Steam kullanıcıları, Mastercard ile Visa'yı iş yapamaz hâle getirmek için ant içtiler. Her iki firmaya da organize şekilde ulaşmaya çalışan oyunseverler, Steam'in attığı adımı özgürlüklerin kısıtlanması olarak nitelendiriyorlar. Kimi kullanıcılar telefonla, kimileri e-posta yoluyla kimileri ise her iki iletişim yöntemini kullanarak tepkilerini ortaya koyuyorlar. Hatta bununla ilgili bir internet sitesi bile kuruldu. Söz konusu internet sitesinde kullanıcıların kiminle ve nasıl iletişime geçmeleri gerektiği tek tek anlatılıyor.

Oyuncuların tepki gösterdikleri olay, Valve'ı endişelendiriyor. Daha önce yapılan bir açıklamada, bu tür bir anlaşmazlığın sadece cinsellik içeren oyunlarla sınırlı kalmayabileceği, çok büyük kitle kayıpları yaşanabileceği ifade edildi. Ancak ne Mastercard ne de Visa, konuyla ilgili geri adım atacak gibi görünmüyor. Bakalım bu durumun sonu nereye varacak...