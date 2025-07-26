Steam, birkaç hafta önce ortaya çıkan yeni arayüzünü beta sürümde test etmeye başladı. Dileyen tüm oyuncular, Stem'in yeni tasarımını test edip, Valve'a geri bildirimde bulunabiliyorlar.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'in yeni bir tasarım üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Paylaşılan bilgiler, yeni tasarımın biraz daha modern ve işlevsel olacağını gözler önüne seriyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Valve, Steam'in yeni arayüzünü beta sürümde test etmeye başladı. Dileyen tüm oyunseverlerin test edebildiği arayüz için geri bildirimlerde de bulunulabilecek. Valve, çok büyük olasılıkla oyunculardan gelen geri bildirimlere göre değişiklik yapılıp yapılmasına karar verecek.

Steam'in yeni arayüzü işte böyle görünecek

Steam'in yeni arayüzü, en çok da yeni oyunlar keşfetmek isteyen oyuncuları memnun edecek gibi görünüyor. Zira bu arayüzle oyuncular, kapsamlı filtreler kullanarak arama yapabilecekler. Ayrıca artık diğer oyuncuların son dönemlerde aradığı oyunlar da hızlıca görüntülenebilecek. Tüm bunlara ek olarak oyunseverler, son dönemlerde yaptıkları oyun aramalarını da yine yeni arayüzde hızlıca bulabilecekler.

Steam beta sürümüne nasıl geçilir?

Adım #1: Steam'deki Ayarlar bölümüne girin.

Steam'deki bölümüne girin. Adım #2: " Arayüz " seçeneğine tıklayın.

" " seçeneğine tıklayın. Adım #3: Sağ taraftaki menüde " İstemci Beta Katılımı " bölümünü bulun.

Sağ taraftaki menüde " " bölümünü bulun. Adım #4: Sağ taraftan " Steam Beta Update " seçeneğine tıklayın.

Sağ taraftan " " seçeneğine tıklayın. Adım #5: Steam'i yeniden başlatın.

Steam'in yeni arayüzünü nasıl bulduğunuzu bizimle paylaşmayı unutmayın!