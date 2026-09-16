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Stellantis, Elektrikli ve Sürücüsüz Konsept Kargo Aracı Box On Wheels’ı Tanıttı: Gelecekte Kargo Araçları Böyle Olacak!

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Stellantis, gelecekteki kargo araçlarına ışık tutacak Box On Wheels isimli konseptini tanıttı. Tamamen elektrikli ve sürücüsüz bir yapıya sahip.

Stellantis, Elektrikli ve Sürücüsüz Konsept Kargo Aracı Box On Wheels’ı Tanıttı: Gelecekte Kargo Araçları Böyle Olacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Peugeot'dan Opel'e kadar birçok farklı markayı bünyesinde bulunduran Stellantis, dünyanın en büyük otomotiv şirketleri arasında. Şimdi ise firmanın ticari araç bölümü Stellantis Pro One, geleneksel teslimat aracı mimarisini tamamen değiştiren yeni konsepti Box On Wheels’ı (BOW) tanıttı.

Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation fuarında sergilenen konsept araç; ön cam, ön panel veya sürücü koltuğu barındırmıyor. Tamamen elektrikli ve sürücüsüz yapıya sahip.

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Stellantis, Elektrikli ve Sürücüsüz Konsept Kargo Aracı Box On Wheels’ı Tanıttı: Gelecekte Kargo Araçları Böyle Olacak!
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Karşınızda tamamen sürücüsüz Box On Wheels

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Araç, paket ve kargo taşımacılığını kabin içi insan faktörü olmadan gerçekleştirmek üzere tasarlandı. BOW konseptinin temel fikri, aracın tüm gövde mimarisini insan odaklı bir sürüş alanına göre değil, tamamen taşınacak kargo hacmine göre şekillendirmek üzerine kuruldu. Geleneksel kabin unsurları aradan çıkarıldığında geriye yalnızca tekerlekleri ve bataryası olan hareketli bir kargo konteyneri kalıyor.

Stellantis yetkilileri, aracın ticari bir ürün olarak siparişe açılmadığını ve yalnızca geleceğin otonom lojistiğini sergileyen bir konsept olduğunu vurguluyor. Avrupa'da gerçekleştirilecek ilk doğrulama testleriyle aracın işleyişi gözlemlenecek; ancak seri üretime geçişle ilgili bir bilgi yok.

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Stellantis tarafından yapılan açıklamaya göre BOW konsepti; fabrika içleri, hastaneler, havalimanları ve düşük emisyonlu şehir alanları gibi kontrollü lojistik bölgelerinde kullanılmak üzere geliştirildi. Şirket, aracı karmaşık şehir içi trafiğinden ziyade erişimi ve sınırları belirlenmiş özel tesis alanlarında test etmeyi hedefliyor. Konseptin, otonom sürüş uzmanı UQI Robotics ile yürüttüğü ortaklığın bir ürünü olarak ortaya çıktığını belirtelim.

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