Ülkemizde de fazlasıyla sevilen Stranger Things, yeni sezonuyla da büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümleri büyük bir merakla beklenirken hayranlarını sevindirecek yeni haber geldi. 4. sezon 2. kısım, çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bilim kurgu ve gençlik dizileri, ülkemizde de büyük bir ilgi görmeye devam ederken bu tarzlara en yakın yapımlardan biri olan Stranger Things’te yayınlandığı ilk günden bu yana birçoğumuzu ekran başına kitlemiş durumda.

Özellikle ilk sezonlarında yakaladığı başarının ardından sürükleyici ve merak uyandıran hikayesiyle yeni bölümleri gittikçe daha çok merak uyandıran dizinin geçtiğimiz günlerde 4. sezonu yayınlanmıştı. Dizi, 4. sezonuyla dünya çapında izlenme rekorları kırsa da hemen hemen aynı dönemde yayına girdiği Erşan Kuneri’nin bir tık gölgesinde kaldığını söyleyebiliriz. Ancak görünen o ki Stranger Things, bu arayı çok yakında kapatmaya hazırlanıyor.

Stranger Things’in 4. sezon 2. kısmı geliyor

Biraz önce de bahsettiğimiz gibi, dizi başlarda her ne kadar yerli yapımlarla yarışmakta güçlü çekse de an itibarıyla Netflix’in Top 10’unda 2. sırada yerini almış durumda. İlk günlerden bu yana büyük bir ilgi gören ve gösterilen ilgi her geçen gün artan dizinin 4. sezonuyla ilgili ise bugün yeni bir haber daha geldi.

Kısa bir süre önce yeni sezonuyla tekrar izleyiciyle buluşan dizinin, 4. sezon 2. kısmı da izleyicileri fazla bekletmeden ekranlardaki yerini alacak. Bugün yayınlanan fragmanla birlikte de adeta heyecan doruğa çıkmış durumda. Yeni sezonun 2. kısmı 1 Temmuz’da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak şimdiden söylememiz gerekiyor ki henüz dizinin yeni sezonunu izlemediyseniz bu fragman sizin için spoiler içerebilir.

İşte 4. sezon 2. kısmın ilk fragmanı: