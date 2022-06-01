Netflix'in 27 Mayıs'ta yayınladığı Stranger Things: 4. Sezon, dünyada 286 milyon saatten fazla izlenerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ancak dizinin son sezonu, Türkiye'de liderliği elde edemedi.

Netflix’in en sevilen yapımlarından birisi olan Stranger Things, dördüncü sezonunun ilk kısmıyla geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla buluştu. En son 2019 yılında izlediğimiz yapım, üç yıllık uzun bir aranın ardından Game of Thrones’u geçen bütçesiyle elbette büyük bir ilgi topladı. Hatta öyle bir ilgi ki Netflix kullanıcıları, haftanın en çok izlenen dizilerin tamamının Stranger Things ile kaplanmasını sağladı.

Netflix’in haftanın en çok izlenenlerini derlediği Top 10 platformundaki listede Stranger Things: 4. Sezon, listenin en tepesine oturdu. 27 Mayıs’ta yayınlanan dizinin yeni sezonu, dünya çapında toplam 286 milyon saati aşkın izleme süresine sahip oldu. Dördüncü sezonun yanı sıra geri kalan tüm sezonlar da listenin en tepesinde yer aldı.

Stranger Things’in tüm sezonları toplam 371 milyon saat izlendi:

Netflix verilerine göre Stranger Things’in ilk sezonu 38 milyon 50 bin saat, üçüncü sezonu 24 milyon 290 bin saat ve ikinci sezonu 22 milyon 210 bin saat izlendi. Bu da Stranger Things’in sadece 23 Mayıs – 29 Mayıs aralığında toplam 371 milyon 340 bin saat izlendiği anlamına geliyor. Dizinin sadece dördüncü sezonuysa Netflix’in bugüne kadar en başarılı çıkış yapan sezonu olmayı başardı. Stranger Things’in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da bu başarı duyuruldu ve dizinin 83 ülkede en tepeye oturduğu açıklandı:

Türkiye’de Erşan Kuneri’yi geçemedi:

Stranger Things, ülkemizde de en çok izlenenler arasına oturdu. Fakat dizinin dördüncü sezonu, Türkiye’de ancak ikinci sıraya yerleşebildi. Netflix Türkiye’de geçtiğimiz hafta en çok izlenen yapımsa Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri dizisi oldu. Stranger Things’in listeye giren diğer sezonuysa yalnızca birinci sezonuydu.