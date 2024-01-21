Oyun oynamayı seviyorsanız, büyük ihtimalle Take-Two Interactive’in yayımladığı oyunlardan birini illaki oynamışsınızdır. Rockstar'ın da bağlı olduğu popüler oyun serilerinin arkasındaki şirket Take-Two, oyun dünyasının devleri arasında yer alıyor. Ancak bu şirketin başka bir yönü daha var: telif hakları konusunda oldukça agresif ve saçma davranmak!

Yakın zamanda Take-Two şirketi, Remedy Entertainment'ın yenilenmiş logosunun, Rockstar logosuna benzediğini iddia ederek dava açtığını duymuş olabilirsiniz.

Take-Two, oyunlarında kullandığı içeriklerin telif haklarını korumak için gerçekten her yolu deniyor. Hatta bazen bu yollar o kadar saçma ki oyun severlerin ve oyun geliştiricilerin tepkisini çekiyor.

Peki, bu davaların tam olarak amacı ne? Take-Two, telif haklarını gerçekten korumak için mi hareket ediyor yoksa en ufak şeyden para kazanma amacı gütmeye mi çalışıyor? Bu sorulara cevap bulabilmek için gelin, Take-Two’nun açtığı en saçma telif hakları davalarının bazılarına bir göz atalım:

Remedy haberini detaylıca okumak isterseniz aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Hazelight Studios şirketinin yapmış olduğu ve yılın oyunu seçilen "It Takes Two"

It Takes Two, adından da anlaşılabileceği üzere iki oyuncunun birlikte oynayabileceği bir macera oyunu ve adının hakkını da sonuna kadar veriyor.

Ayrıca oyunun ismi, İngilizcede konuşma dilinde yaygın olarak kullanılıyor. Yani hem oyunun içeriğinin konseptiyle doğrudan ilgisi bulunuyor hem de oyunun ruhunu yansıtıyor.

Ancak gelin görün ki Take-Two şirketi, It Takes Two oyununun isminin, kendi adı ile karıştırılabileceğini ve tüketici kafasında bir yanılgıya sebep olabileceğini ileri sürmüş ve ardından da oyunun geliştiricisi ve yayımcısı olan Hazelight Studios ve EA’e karşı dava açmıştı.

O zamanlar oyunun geliştiricisi olan Hazelight, Take-Two’nun telif hakları iddiası yüzünden oyunun ismini tescil ettirememişti. Hâlâ davanın sonucu ise belli değil.

Ne kadar saçma bir durum öyle değil mi? Resmen "Bizim şirketimizin adı Take-Two, e sizinkinde de Take Two yazıyor. Adımızı çalmışsınız." demişler. Durun saçmalıklar daha bununla sınırlı değil.

Kanada’da bulunan bir balta atma dükkânı: Rockstar Axe Throwing

Take-Two, Kanada’da bulunan bir balta atma dükkanına telif hakkı ihlali iddiasıyla dava açmıştı. Şirket, bu adın kendi markası olan “Rockstar Games” ile karıştırılabileceğini ve marka değerini düşürebileceğini ileri sürmüştü.

Dükkân sahibi ise adını değiştirmek istemediğini ve balta atma sporunun rock müzikle ilişkili olduğunu söylemişti. Davanın sonucu ise bilinmiyor ancak dükkan hâlâ aynı adla faaliyet gösteriyor.

Bir Rock Yıldızı gibi düşünmek konusunu ele alan kitap: Think Like a Rock Star

Yine bir "Rockstar" kelimesini görüp tetiklenen Take-Two davalarından diğer birisi. Bunun gibi o kadar çok örnek dava var ki şirket resmen çıldırmış gibi en ufak "rock" kelimesinde hemen mahkeme yoluna başvuruyor.

İşin saçma olan kısmı, bu kelimelerin zaten İngilizce birer kelime olarak var olması. Bu kitap, okuyuculara rock yıldızları gibi düşünmeyi ve markalarını hayran odaklı bir şekilde geliştirmeyi öğretmekte.

Zaten yazar da kitabının oyun sektörüyle ilgisi olmadığını, sadece müzik yıldızlarının hayranlarıyla nasıl iletişim kurduğunu anlattığını savundu. İş daha da büyümeden Rockstar kelimesini ayırmakta çözüm bulmuş gibi gözüküyorlar.

Bir giyim şirketi olan "Max Fayne"

Siz de biliyorsunuz ki logosu yüzünden dava açtığı Remedy Entertainment bir zamanlar Rockstar ile çalışıyordu. Birlikte çalışarak o bir zamanların efsane serisi Max Payne'i geliştirmişlerdi.

Take-two da bu giyim şirketinin adının serinin ana karakteri Max Payne'e benzediğini iddia ederek mahkemenin yolunu tutmuştu.

Pek de iddia gibi durmuyor, resmen çalmış adamlar. Bizce bu konuda haklılar. :)

Hep kendileri mi dava açacak; bu sefer de kendileri telif yüzünden tazminat ödemek zorunda kaldılar: Randy Orton'un dövme sanatçısı Catherine Alexander

Bu kaynağa göre Catherine Alexander, 2002 ila 2008 yılları arasında güreşçi Randy Orton’a altı adet dövme yapmıştı. Orton, bu dövmeleri yaptırırken veya sonrasında Alexander ile telif hakkı veya izin konusunda hiçbir şey konuşmamışlardı.

Randy Orton ise WWE ile güreş anlaşması yaparken, kendi adını ve görüntüsünü WWE’ye lisansladı. WWE de bu ad ve görüntü haklarını, “WWE 2K” video oyunlarını yayımlayan Take-Two Interactive’e alt lisans olarak vermişti.

Take-Two video oyunlarında Randy Orton’un gerçekçi bir tasvirini oluştururken tahmin ettiğiniz üzere Alexander’ın yaptığı dövmeleri de kullanmıştı. Alexander da boş durmadı ve 2018 yılında Take-Two ve WWE’ye telif hakkı ihlali iddiasıyla dava açmıştı.

Alexander'ın dediğine göre dövmeleri yaparken Orton’a telif hakkı sözleşmesi imzalattığını ve Take-Two’nun kendisinden izin almadığını belirtmişti. Take-Two ise dövmelerin Orton’un bedenindeki ifade özgürlüğü olduğunu ve oyunlarda gerçekçilik sağlamak için kullanıldığını öne sürmüştü.

Mahkeme, Alexander’ın lehine karar vererek, Take-Two’nun 3.750 dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Sanki "R" harfi kendilerine aitmiş gibi: Gördükleri her "R" harfi logosu

Bu içeriği yazmadan önce birçok araştırma yaptık ve sonuçta ise çok garip davalara şahit olduk. Remedy Entertainment'ın logosu "R" harfi davası sadece medyaya düşen ufak bir parça kırıntısından ibaret.

Take-Two'nun bu zamana kadar açtığı onlarca belki yüzlerce dava bulunuyor. Şirket resmen "R" harfi sadece kendilerine aitmiş gibi davranıyor ve herhangi bir şirkette en ufak "R" harfini gördüklerinde hemen telif hakkı davası açıyorlar.

Buradaki resimde görülenler ise sadece buz dağının görünen kısmı. Bunlar sadece bizim buraya sığdırabildiğimiz logolar, bir bu kadar da sığdıramadıklarımız var.

Ayrıca şuna değinmeden de bu içeriği bitirmeyelim. Take-Two şirketi yalnızca "R" harfi veya "Rockstar" kelimelerine takıntılı da değil. İngilizce kelimeler olan "Bully, Rally, Mafia ve Civilization" gibi benzeri kelimelere de telif atıyorlar. Ne diyeceğimizi bilemedik açıkcası. Belki göremediğimiz başka kelimeler bile vardır.

Sizler de bu kaynağa giderek daha farklı birçok örnek davalara göz atabilirsiniz ama dikkat edin, Take-Two’nun avukatları sizin de peşinizde olabilir. Belki de bu içeriği okurken bile sizin hakkınızda dava açmış dahi olabilirler. Bizim için sorun yok, adımızda "R" harfi veya "Rockstar" kelimesi olmadığından şanslıyız.

Siz bu davalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Take-Two’nun telif haklarını korumak için haklı sebeplere mi sahip yoksa amacı sadece para koparmak mı? Başka içeriklerimizde görüşmek üzere...

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