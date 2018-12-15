Tarihin En Çok Üretilen, Peynir Ekmek Gibi Satan 10 Arabası

Otomotiv sektörü, 1886’da Carl Benz’in ürettiği motordan bugüne kadar, büyük değişim ve gelişimlere sahne oldu. Birçok farklı otomobil markası tarafından üretilen araçlar, bugün ilk hallerinden oldukça farklılar. Görünüşleriyle, performanslarıyla ve fiyatlarıyla yüksek satış rakamlarına ulaşan 10 otomobili gelin birlikte inceleyelim.

2018’in sonuna yaklaşırken bu yılın satış rakamları da yavaş yavaş netleşiyor, fakat bazıları sadece bu yıl satış rekorları kırmadılar. Tüm zamanların otomobili olmayı başaran araçlar, yıllarca çok büyük satış rakamlarına ulaştılar.

Otomotiv devlerinin ürettiği ve hemen hemen her köşe başında karşımıza çıkabilecek kadar satılan 10 otomobili listemizde derledik. Araçların satış adetleri başlıkta, detayları ise liste açıklamalarımızda.

10. Ford Model T / 16 milyon:

Ford’un ürettiği ilk otomobil olma özelliğine sahip Ford Model T, Amerika’da satış patlaması yaparak diğer kıtalara da yayıldı. 1908 yılında üretimine başlanan otomobil, 19 yıl boyunca üretilip 16 milyon rakamını aşmış bir efsanedir. Resmi kayıtlara göre 16 milyon kişinin satın aldığı araç, modern otomobillerin atası olarak kabul ediliyor.

9. Honda Accord / 18 milyon:

Honda Accord, 1976 yılında üretimine başlandığında güvenliğiyle öne çıkan bir otomobildi. Günümüze kadar birçok değişim yaşayan Accord, 18 milyonun üzerinde üretilip 16 milyonun üzerinde de satılarak büyük başarı yakalayan otomobillerden biri. Hala üretimi ve satışı devam eden otomobil, verimlilik ve sürüş dinamikleriyle sürücülerin beğenisini kazanıyor.

8. Opel Corsa / 18 milyon:

Özellikle Avrupa’da çok büyük hayran kitlesini yakalayan Corsa, 1982 yılında üretilmeye başlandı ve ilk 10 yılında yarım milyondan fazla sattı. Üretimi hala devam eden Corsa’nın toplamda ulaştığı üretim rakamı 18 milyonu aşmış durumda. Birçok ülkede boy gösteren Opel Corsa, üretim rakamına yakın satış yaparak 17 milyon rakamına ulaştı.

7. Honda Civic / 18 milyon:

Ülkemizde de hayli sevilen Honda Civic, tüm dünyada yüksek popüleriteye sahip bir Japon ikonu. Tasarımıyla her zaman öne çıkan otomobil, 1972 yılında üretilmeye başlandı ve üretimi hala devam ediyor. Bu süreçte 18 milyonun üzerinde üretilen otomobil yaklaşık olarak 17 milyon sattı. Üretimine hala devam edilen Civic, üretimi duran diğer otomobilleri yakın zamanda geride bırakarak listenin üst sıralarına tırmanacak gibi görünüyor.

6. Lada VAZ / 19 milyon:

Rusya’da 1966’da üretimine başlanan Lada VAZ, görünüşünde hiçbir değişikliğe gidilmeden 2012 yılına kadar üretildi. 46 yıllık üretim dönemi boyunca 19 milyondan fazla üretilen Lada VAZ, üretim miktarına oldukça yakın bir satış rakamına ulaşarak 18 milyondan fazla satıldı. Aracın bilinen diğer isimleri ise Lada 1200, VAZ 1201 ve Lada Riva.

5. Ford Escort / 20 milyon:

1968’de üretimine başlanan Ford Escort, yalnızca ülkesi Amerika’da değil tüm dünyada büyük satış rakamlarına ulaştı. 2000 yılında üretimine son verilen araç 32 yılda 20 milyona yakın üretim, 18 milyona yakın da satış rakamlarına ulaştı. Hala sokaklarda rastladığımız Escort’u bu kadar popüler yapan ise yakıt tasarrufunda bir efsane olması.

4. Volkswagen Beetle / 25 milyon:

Günümüzde nostaljinin simgesi haline gelen Vosvos, tabi ki listenin olmazsa olmazı. 1938’de tanıtılan Beetle’ın satışları için, İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesi beklendi. Satışların başlanmasından sonra ortalığı kasıp kavuran Beetle, 25 milyonun üzerinde üretildi ve yaklaşık 23 milyon sattı.

3. Volkswagen Golf / 34 milyon:

Belki de başlığı görünce aklınıza ilk gelen araçlardan biri, Vosvos ismiyle anılan, Beetle olmuş olabilir. Fakat Beetle’dan daha fazla üretilmiş bir Volkswagen var: Golf. 1974 yılında üretimine başlanan ve büyük popülerlik yakalayan otomobil, 34 milyon adedin üzerinde üretildi. Aracın satış rakamları da yaklaşık 30 milyonun üzerinde.

2. Ford F-Series / 40 milyon:

1948’de üretimine başlanan pikap, ABD’de en çok satılan arabalarından biri. 40 milyondan fazla üretilen araç, 38 milyondan fazla satışa ulaşmış durumda. Ford’un bu aracını bu kadar sattıran en büyük etmenler ise yüksek tork ve yüksek gücün yanında, yakıt tasarrufunun da iyi olması.

1. Toyota Corolla / 44 milyon:

1966 yılında piyasaya sürülen Toyota Corolla, o tarihten günümüze 44 milyonun üzerinde üretildi. Aracın satış rakamı ise yaklaşık 43 milyon adet. Otomobil tarihinin en çok satan arabası ünvanını elinde bulunduran Corolla, 14 ayrı ülkenin caddelerinde hala boy göstermeye devam ediyor.

Bonus: Fiat Doblo

Her ne kadar dünya çapında büyük satış rakamlarına ulaşmasa da, ülkemizin yollarında sıkça rastladığımız Doblo’yu listeye eklemezsek olmazdı. Ticari kullanım, hafta sonu piknikleri, kalabalık aile yolculukları gibi birçok amaca hizmet eden araç, 2000 yılında üretilmeye başlandığı günden beri 300.000 üretim rakamına ulaşmış durumda. Eniştelerin vazgeçilmezi olan Doblo’nun satış rakamları da 250.000'in üzerinde.

100 yılı aşkın zamandır sürmekte olan otomobil üretimi, sürücülerin isteklerine göre zaman içinde evrilmeye devam ediyor. Belki de bundan 20 yıl sonra, bu tarz listelerin baş aktörleri elektrikli araçlar olacak kim bilir… Sizin de kendi çevrenizde sık olarak rastladığınız otomobilleri yorumlarda bekliyoruz.