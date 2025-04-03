Taze değilse asla yememeniz gereken besinler

Belirli besinlerin bayatlamadan önce yenmesi, sağlığımız için çok büyük öneme sahip. Peki bunlar hangi besinler ve nelere yol açabilirler?

Bazı besinler bayatlamaya başladığında tatları değişebiliyor ancak değişen tek şey aslında tat olmuyor, sağlığımıza da zarar verebilecek hâle bürünüyorlar.

Bu duruma kimi besinler daha yatkın. İşte biz de içeriğimizde, taze değilse asla yememeniz gereken besinleri sizin için anlattık.

Pilav

Pilav yaptığımızda genellikle fazla yapıyoruz ve onu günlerce yiyoruz. Her ne kadar zararsızmış gibi görünse de tehlikeli hâle gelebiliyor çünkü “Bacillus cereus” adlı bir bakteri içeriyor ve bu bakteriler çoğalarak gıda zehirlenmesine sebep oluyor. En iyisi, 1 günde bitirecek kadar pilav yapmak.

Kavanoz soslar

Cam kavanozdaki yiyeceklerin buzdolabında asla bozulmayacağını fikrine kapılabiliyoruz ancak dip sos yaptığımız, yemeklere koyduğumuz veya ekmeğe sürdüğümüz kavanoz sosları her açtığımızda içine yeni bir bakteri koyuyoruz. Bu yüzden son “Açıldıktan sonra … gün içinde tüketin.” uyarılarına dikkat etmek önemli.

Süt ve süt ürünleri

Süt ve peynir gibi hayvansal gıdalar, bayatladığında hem tatları çok kötü oluyor hem de pek güven verici olmuyır. Bozuldukları takdirde şişkinliğe, mide bulantısına ve hatta zehirlenmeye bile yol açabiliyor.

Bu nedenle hayvansal gıdaları tüketmeden önce kokusunu ve dokusunu kontrol etmekte fayda var.

Tavuk ve kıyma

Tavuğun ne kadar hızlı bozulduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Ayrıca dış görünüşünden anlamak da kolay değil. Öte yandan bozulmuş tavuk; gastroenterit, menenjit, engeksiyon gibi hastalıklara yol açabiliyor.

Kıyma ise diğer taze et ürünlerine göre daha yüksek risk taşıyor çünkü öğütülmüş bir hâlde. Bie de kıyma makinesinin temiz olduğundan emin olamayıaz. Dilimlenmiş şarküteri ürünleri için de aynısı geçerli.

Mantar

Pişmiş mantarı 4-7 günden sonra tüketmek; mide bulantısı, kusma, karın ağrısı veya krampları, ishal, halüsinasyonlar, böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi bir dizi semptom ve rahatsızlığa, hatta ölüme bile yol açabiliyor.

Pişmiş, yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak, lahana ve marul gibi pişmiş yeşilikler bayatladığında “nitrozamin” adlı zararlı bileşiklere dönüşebilen nitratları içeriyor. Bu yeşillikleri tazeliğini yitirdikten sonra yerseniz sindirim problemlerine ya da uzun vadeli sağlık risklerine yol açabiliyor.

Balık, karides, midye…

Midye, balık, kalamar, karides… Aklınıza denizden çıkan hangi canlı geliyorsa artık, hiçbiri asla bayat yemek istemeyeceğiniz besinler. Özellikle dışarıda kalırlarsa çok hızlı bir şekilde bozuluyorlar ve zararlı bakteriler üretiyorlar. 24 saat içinde tüketmek en sağlıklısı.

Yumurta içeren yemekler

Omlet veya çırpılmış yumurta gibi yemekleri de balıklar gibi dışarıda bırakmamaya dikkat etmek lazım çünkü çok hızlı bozuluyorlar ve uygun koşullarda saklanmazlarsa “Salmonella” gibi bakteriler üreyebiliyor.

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