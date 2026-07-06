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Oyuncuları Sevindirecek Haber: TCL, Yakında Türkiye'de Oyuncu Monitörleri de Satacak!

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Televizyonlarıyla aşina olduğumuz TCL, televizyonlarındaki kalitesini monitörlere de taşımaya hazırlanıyor.

Oyuncuları Sevindirecek Haber: TCL, Yakında Türkiye'de Oyuncu Monitörleri de Satacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

TCL, televizyonlardaki ekran kalitesini artık masalarımıza taşıyor.

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Marka, Türkiye pazarına bomba gibi bir giriş yaparak yeni nesil QD-Mini LED oyuncu monitörlerini satışa sunuyor.

İçerikten Görseller

Oyuncuları Sevindirecek Haber: TCL, Yakında Türkiye'de Oyuncu Monitörleri de Satacak!
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TCL monitörleri nasıl olacak?

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Geleneksel oyuncu monitörleri yıllardır sadece tepki süresi ve yenileme hızına odaklanıp durdu.

TCL ise amiral gemisi TV’lerindeki QD-Mini LED teknolojisini monitörlere entegre ediyor ve sinematik renkler, derin siyahlar ve göz alıcı bir parlaklık vaat ediyor.

TCL’in Türkiye planları sadece üst segmentle sınırlı değil. 2026 yılı içinde her ihtiyaca uygun dev bir portföy raflardaki yerini alacak. Seride göz kamaştıran premium OLED modeller, hız canavarı Mini LED'ler ve günlük işlerinizi hallederken bütçenizi yormayacak fiyat-performans odaklı monitörler yer alıyor.

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TCL

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