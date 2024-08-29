Eskiler Hatırlar: Bir Zamanların Ünlü Teknoloji Mağazası Satürn’e Ne Oldu?

2 dk okuma süresi
1
1
0
0
0
Eskiler hatırlar. Bir zamanlar teknoloji mağazası denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Satürn’dü. Peki ne oldu da Satürn tarihin tozlu sayfalarına karışarak aramızdan ayrıldı? Bu içerikte anlatıyoruz.

Satürn, Almanya merkezli MediaMarktSaturn Retail Group’un bir parçası olarak Türkiye pazarına 2007 yılında giriş yapmıştı.

İlk mağazasını İstanbul’da açmasının ardından Satürn, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat politikası ile kısa sürede tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarmış ve ciddi bir başarı elde etmişti.

Peki her şey güzel giderken ne oldu da Satürn aramızdan ayrıldı?

satürn

İlk olarak, rekabetin giderek artmasıyla Satürn'ün pazar payı azalmaya başladı.

Özellikle Türkiye’deki diğer teknoloji marketlerinin ve online alışveriş platformlarının yükselişi, Satürn'ün rekabet avantajını kaybetmesine neden olmuştu.

O dönem sektörde Bimeks gibi güçlü rakipler kendini göstermeye ve yavaş yavaş rakiplerini satın alma yoluyla elemeye başlamıştı.

E-ticaret platformlarının sunduğu kolaylıklar ve daha uygun fiyatlar tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirmişti ve bu durum büyük mağaza konseptiyle bilinen Satürn'ü zor durumda bırakmıştı.

Rekabetin zorlaşması ve online alışverişin yükselişi Satürn’ü stratejik bir karar almaya zorladı.

satürn

Bu strateji, 2013 yılında aynı grubun bir parçası olan MediaMarkt ile birleşme kararı alındı.

Bu birleşmeyle iki markanın da güçlerini birleştirmesi ve daha güçlü bir şekilde pazarda var olmasını hedefliyordu.

Ancak söz konusu birleşme sonrası Satürn markası yavaş yavaş ortadan kaybolmaya başladı ve Satürn mağazalarının yerini MediaMarkt mağazaları almaya başladı.

Kaynak: Dünya

Ortadan kaybolan markalarla ilgili ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

“Türkiye’de 1000 Sene Kalacağız" Diyerek Ülkemize Giriş Yapan Büyük Teknoloji Mağazası Best Buy Neden 1 Senede Havlu Attı?
İLGİLİ HABER

Bir Zamanlar Türkiye'nin En Büyük Yapı Marketi Olan Praktiker Ne Oldu da Aramızdan Ayrıldı?
İLGİLİ HABER

Koç Holding’in Nadir Başarısızlıklarından: Arstil Mobilya Bir Anda Nasıl Sanki Hiç Var Olmamış Gibi Ortadan Kayboldu?
İLGİLİ HABER

Tutunamayanlarda Bugün: Bir Dönemin "Altın Teknoloji Mağazası" Gold'a Ne Oldu da Ortadan Kayboldu?
İLGİLİ HABER

Ünlü Teknoloji Mağazası Darty Neden Türkiye Pazarında Havlu Attı?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler