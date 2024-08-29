Eskiler hatırlar. Bir zamanlar teknoloji mağazası denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Satürn’dü. Peki ne oldu da Satürn tarihin tozlu sayfalarına karışarak aramızdan ayrıldı? Bu içerikte anlatıyoruz.

Satürn, Almanya merkezli MediaMarktSaturn Retail Group’un bir parçası olarak Türkiye pazarına 2007 yılında giriş yapmıştı.

İlk mağazasını İstanbul’da açmasının ardından Satürn, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat politikası ile kısa sürede tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarmış ve ciddi bir başarı elde etmişti.

Peki her şey güzel giderken ne oldu da Satürn aramızdan ayrıldı?

İlk olarak, rekabetin giderek artmasıyla Satürn'ün pazar payı azalmaya başladı.

Özellikle Türkiye’deki diğer teknoloji marketlerinin ve online alışveriş platformlarının yükselişi, Satürn'ün rekabet avantajını kaybetmesine neden olmuştu.

O dönem sektörde Bimeks gibi güçlü rakipler kendini göstermeye ve yavaş yavaş rakiplerini satın alma yoluyla elemeye başlamıştı.

E-ticaret platformlarının sunduğu kolaylıklar ve daha uygun fiyatlar tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirmişti ve bu durum büyük mağaza konseptiyle bilinen Satürn'ü zor durumda bırakmıştı.

Rekabetin zorlaşması ve online alışverişin yükselişi Satürn’ü stratejik bir karar almaya zorladı.

Bu strateji, 2013 yılında aynı grubun bir parçası olan MediaMarkt ile birleşme kararı alındı.

Bu birleşmeyle iki markanın da güçlerini birleştirmesi ve daha güçlü bir şekilde pazarda var olmasını hedefliyordu.

Ancak söz konusu birleşme sonrası Satürn markası yavaş yavaş ortadan kaybolmaya başladı ve Satürn mağazalarının yerini MediaMarkt mağazaları almaya başladı.

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