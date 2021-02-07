Bu gece 55.'si gerçekleştirilecek Super Bowl organizasyonu öncesinde sizlere reklamların ne kadar etkileyici olabileceğini gösteren bir liste hazırladık. Teknoloji şirketlerine odaklandığımız bu listemizde reklam dünyasının enlerini göreceksiniz.

Tüm dünyada her yıl iple çekilen günlerden birisi daha geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en çok izlenen organizasyonu Super Bowl, bu akşam TSİ 02:30'da 55. kez milyonlarca izleyicisiyle buluşacak. Elbette bu dev organizasyonun ana yıldızları karşı karşıya gelecek iki takım olsa da bu süre boyunca yayınlanacak reklamlar, Super Bowl'u çok özel kılan etmenler arasında yer alıyor.

Hatta Super Bowl izleyicilerinin %18'lik kısmı, organizasyonu yalnızca reklam dünyasının en üst seviyesini görebilmek için izliyorlar. Bu organizasyona reklam vermekse elbette kolay olmuyor. 2020 yılında Super Bowl'da yalnızca 30 saniyelik bir reklam oynatmanın bedeli 5 milyon – 5,6 milyon dolarlık bir fiyat etiketine sahipti. Bizler de her yıl milyonlarca dolar reklam giderine ev sahipliği yapan Super Bowl'da bugüne kadar gördüğümüz teknoloji dünyasının bazı efsane reklamlarını sizler için derledik:

Teknoloji dünyasının en efsane reklamları:

1: Motorola'nın tek bir özellik için yayınladığı reklamı:

2010 yılında düzenlenen organizasyonda yayınlanan Megan Fox'lu Motorola reklamı, telefonun tek bir özelliğine odaklanıyordu. Bu özellik, Motorola'nın MotoBlur olarak adlandırdığı, Facebook, Twitter ve diğer mesajları bir ekranda toplayan özellikti.

2: Darth Vader'ın olgunlaşmamış halini gösteren Volkswagen reklamı:

2011 yılında gösterilen Volkswagen reklamı, karakteri itibariyle en ikonik reklamlardan biriydi. Küçük Darth Vader'ımız, gücünü kullanmaya çalışarak eşyaları hareket ettirmeye çalışırken kendisini yeni Passat'la karşı karşıya buluyor.

3: Apple'ın sadece bir kez yayınladığı 1984 Macintosh reklamı:

Apple'ın 1984 yılında yayınladığı bu reklam için teknoloji dünyasının en ikonik reklamı ifadesini kesinlikle kullanabiliriz. Ridley Scott tarafından yönetilen reklam filmi, Macintosh'ın ilk reklam filmi olarak tarihte yer alıyor. Apple'ın bu reklam filmi, günümüzde Apple'a karşı kullanılmaya başladı.

4: Keanu Reeves'in site kurma üzerine kafa patlattığı reklam:

İnternet sitesi kurma ve barındırma hizmeti olan Squarespace, Keanu'nun sahibi olduğu motorun hizmeti kullanan üreticisi sayesinde Keanu'yla iletişime geçiyor ve reklamı çekiyor. Reklam, 2018 yılında yayınlandığında epey beğenilmişti.

5: Üç Boston'lu yıldızıyla Boston'da çekilen Hyundai reklamı:

Hyundai, 2020 yılında yayınladığı bu reklamında yeni Sonata modelindeki akıllı park özelliğine dikkat çekmek istiyordu. Bunun içinse park edecek yerin zor bulunduğu şehirlerden birisi olan Boston'da Boston doğumlu Chris Evans, John Krasinski ve Rachel Dratch ile reklam çekmeye karar verdi. Üçlü, Boston aksanını yansıtmaktan geri durmadı.

6: Google'ın yeteneklerini duygusal bir şekilde gösterdiği reklamı:

Google, 2010 yılında yayınladığı bu reklamında arama motorunun çoğu özelliğine vurgu yaparak Paris'e giden bir değişim öğrencisinin aşk hikâyesini anlattı.

7: Çocuk bile yapar sözünü baz alan ticaret sitesi reklamı:

Çevrimiçi ticaret platformu E-Trade, 2008 yılında yayınladığı bu reklamda konuşabilen bir bebeğin her şeyi kolaymış gibi gösterebileceğini kanıtladı. Reklam o kadar başarılı oldu ki şirket, aynı temayı 2014 yılına kadar kullanmaya devam etti.

8: Liam Neeson'ın Clash of Clans'te bir oyuncuya beslediği nefreti gösteren reklam:

Bir zamanların en popüler mobil oyunu olan Clash of Clans, 2015 yılındaki bu reklamıyla herkesi çekmeyi başarmıştı. Liam Neeson'ın masum "bigboy85" isimli masum bir oyuncuya karşı beslediği nefreti anlattığı reklam, oyuna yeni oyuncular kazandırmayı başardı.

9: Hulu'nun kendisini şeytani uzaylı olarak aktardığı reklam:

2009 yılında yayınlanan ve başarılı oyuncu Alec Baldwin'in yer aldığı Hulu reklamı, platformu dünyayı yok etmek isteyen şeytani bir uzaylı olarak gösteriyordu. Hulu, reklamda kendisini kötü göstererek ilgi çekmeyi başarmıştı.

10: Intel'in bir robotun kalbini paramparça ettiği reklam:

2010 yılında yayınlanan bu reklamda bir Intel çalışanı, yeni Intel Core işlemcilerini diğerlerine anlatırken kendisine yemek getiren Jeffrey isimli bir robotun kalbini kırıyor. Kendini yetersiz görmeye başlayan robotumuz tüm üzüntüsüyle elindeki tabağı yere atıp ortamdan uzaklaşıyor.

11: Samsung'un reklam filmi için fikir düşündüğü reklamı:

2013 yılında yayınlanan Samsung reklamı, Paul Rudd, Seth Rogen, Bob Odenkirk ve Lebron James isimlerine yer veriyordu. Reklamda Samsung'un herhangi bir ürünü değil, yalnızca ismi vurgulanıyordu. Üçlü, reklamda reklam için fikir bulmaya çalışıyordu.

12: Wix'in film derecesinde heyecanlandıran aksiyon dolu reklamı:

Bir diğer internet sitesi oluşturma platformu olan Wix, Super Bowl'da sık sık karşımıza çıktı. Şirketin bu reklamındaysa Jason Statham ve Gal Gadot, aksiyon dolu sahnelerle reklamın seyir zevkini artırdı.

13: Alexa'nın dilini yuttuğu reklam:

2018 yılında yayınlanan Amazon reklamında şirketin (artık eski) CEO'su Jeff Bezos da yer alıyordu. Reklamda akıllı asistan Alexa aniden öksürüp sesini kaybediyordu. Reklam filmi, Anthony Hopkins'in Super Bowl reklamlarına yeniden dönüşünü sağladı.

14: Microsoft'un herkesin oyun oynayabileceğini gösterdiği reklam:

Microsoft'un herkesin oyun oynayabilmesini sağlamak için ürettiği Xbox Adaptive Contoller'ı, 2019 yılındaki bu reklamla dokunaklı bir şekilde anlatıldı.

15: Amazon'un kötü fikirlerini iyi ki gerçekleştirmemiş dediğimiz reklamı:

Amazon'un 2019'da yayınladığı bu Super Bowl reklamındaysa amaç yine izleyicileri eğlendirecek şekilde reklam yapmaktı. Bu reklamda Amazon, Alexa hakkında gerçeğe dönmemiş kötü fikirleri eğlenceli bir dille gösterdi.

16: Alexa'nın insana dönüştüğü, bugün göreceğimiz reklam:

Evet, listede bir Amazon reklamı daha bulunuyor. Bugün Super Bowl reklamları arasında göreceğimiz bu reklam, Alexa'nın bir Black Mirror bölümü gibi insan bedenine bürünüşünü konu alıyor.

BONUS: Bir filmin çıkışına temel atan Michael Jordan'lı reklam:

1992 yılında yayınlanan ve Michael Jordan'la Bugs Bunny'yi bir araya getiren Nike reklamı, bir filmin fitilini ateşleyecek reklamlardan biriydi. İkili, reklamdan 4 yıl sonra Space Jam filminde bir araya geldi.