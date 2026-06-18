Yeni bir iddiaya göre telefon işlemcilerinin yapay zekâ modelleriyle yaşadığı bellek sorunlarını çözecek ve LPDDR yerine gelecek bir bellek teknolojisi geliştiriliyor.

Yapay zekânın en önemli kullanım yerlerinden biri şüphesiz akıllı telefonlar. Şu anda üreticiler, büyük yapay zekâ modellerini doğrudan cihazların üzerinde yerel olarak çalıştırmak için büyük bir yarış içerisindeler. Mobil işlemciler bu yerel yapay zeka modellerini çalıştırabilecek donanımsal kapasiteye fazlasıyla sahip olsalar da bellek teknolojisinde ciddi bir tıkanma yaşanıyor.

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Mevcut LPDDR bellek teknolojisi, verileri işlemcilere ihtiyaç duyulan hızda aktarma konusunda oldukça sınırlı. Fixed Focus Digital isimli sızıntı kaynağından gelen yeni bir rapor ise akıllı telefonlardaki bu sorunu çözmek adına LLW adı verilen yeni bir bellek formatı geliştirildiğini öne sürüyor.

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LLW teknolojisi neler sunacak?

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre LLW teknolojisi, temel çalışma mantığı ve mimari felsefesi açısından veri merkezlerinde veri aktarım hızındaki zorlukları aşmak için kullanılan ve yüksek bant genişliği belleği anlamına gelen HBM’den ilham alıyor. HBM bellekler, birden fazla bellek katmanını işlemciye son derece yakın bir konuma yerleştirerek ve bunları oldukça geniş bir arayüzle birbirine bağlayarak yüksek hızlara ulaşabiliyorlar.

Bu mimari yapı sayesinde, şu anki en iyi LPDDR belleklerden 10 ila 15 kat daha yüksek bir bant genişliği elde edilebildiği belirtilmiş. Ancak veri merkezlerinde kullanılan HBM belleklerin akıllı telefonlara doğrudan entegre edilmesi, telefonların dar gövdesi ve sınırlı alan yapısı nedeniyle mümkün değil. İşte LLW bellekler de tam olarak burada devreye girecek. LLW’nin katmanlı bellek tasarımlarının getirdiği aşırı ısınma ve kalınlık gibi dezavantajları akıllı telefon dünyasına taşımayacağı ve geleneksel LPDDR belleklere kıyasla çok daha yüksek bant genişliği ve belirgin şekilde daha düşük gecikme süreleri sunacağı söyleniyor.

Ayrıca LLW teknolojisinin telefonların en büyük dertlerinden olan batarya tüketimine de doğrudan ilaç olacağı aktarılmış. İddiaya göre bu yeni bellek formatı, mevcut sistemlere kıyasla güç tüketimini yaklaşık %50 oranında azaltmayı başarırken, genel sistem performansını ise kabaca 1.5 kat oranında yukarı taşıyacak. Güç tüketiminin yarı yarıya düşmesi, özellikle yapay zeka işlemlerinin yoğun enerji harcadığı mobil cihazlarda kullanım sürelerini uzatabilecek. İddiaya göre LLW şu anlık çok erken aşamalarında. Bu yüzden bu teknolojinin gelişi için biraz daha beklememiz gerekiyor. Tahminler 2027’nin ikinci yarısı itibarıyla ilk kez cihazlarda görebileceğimiz yönünde.