Son 2 aydır Insider güncellemeleri ile başı dertte olan Microsoft, en sonunda Windows 10 19H1 güncellemesini ve ISO dosyasını yayınladı.

Geçtiğimiz ayın başlarında birçok kullanıcının kişisel verilerini kaybetmesine gidecek kadar ciddi sorunlar yaratan Windows 10, bu kez daha stabil ve sorunsuz bir Insider sürümüyle karşımıza çıkıyor. Yeni Windows Hello deneyimi, SwiftKey entegrasyonu ve daha stabil karanlık tema gibi yeniliklerin bulunduğu Windows 10 19H1 resmi olarak yayınlandı.

İlgili adımları açıklamadan belirtelim: Dosyayı indirmek için Windows Insider programına dahil olmuş olmalısınız.

Windows 10 - 19H1'i Nasıl İndirirsiniz?

Öncelikle bu linke tıklayarak ilgili Microsoft sayfasına gidiyoruz.

tıklayarak ilgili Microsoft sayfasına gidiyoruz. Windows Insider programına daha önce dahil olmuş Microsoft hesabımızla giriş yapıyoruz.

Yukarıdaki sekmeye giderek yüklemek istediğimiz sürümü seçiyoruz.