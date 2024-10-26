İnsansı robot NeoDavid'in bulaşık makinesine kirlileri yerleştirdiği etkileyici videosu paylaşıldı. Robot teknolojisindeki son gelişmeler dikkat çekiyor.

Alman Uzay Merkezi (DLR) tarafından geliştirilen insansı robot NeoDavid, son 14 yılda önemli gelişmeler kaydetti. Yeni yayınlanan bir video bu robotun bulaşık makinesini yükleme ve boşaltma konusundaki olağanüstü yeteneklerini gözler önüne seriyor.

NeoDavid, parmak eklemlerinin her birinin bağımsız olarak kontrol edilebilmesi sayesinde, nesneleri tutma ve döndürme kabiliyeti ile dikkat çekiyor.

NeoDavid, insan becerilerine bir adım daha yaklaşıyor

NeoDavid, bulaşıkları yerleştirirken ve bir kaseyi elinde tutarken insan hareketlerine benzer bir performans sergiliyor. DLR de NeoDavid'i insan becerilerine mümkün olduğunca yakın hale getirmeyi hedefliyor.

Tesla'nın Optimus robotu ve Figure'ın Figure 02 modeli gibi projeler, robot teknolojisinin potansiyelini geliştirmeyi hedefliyor. Bu alandaki gelişmeler insansı robotların günlük yaşamda daha fazla yer almasına olanak tanıyacak gibi görünüyor.