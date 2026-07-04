[Temmuz 2026] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Temmuz ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.
Temmuz ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Assassin’s Creed Black Flag Resynced olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Tarih
|Assassin’s Creed Black Flag Resynced
|Steam, Ubisoft Connect
|9 Temmuz
|Denshattack!
|Steam, Xbox
|15 Temmuz
|The Mound: Omen of Cthulhu
|Steam
|15 Temmuz
|Heave Ho 2
|Steam
|16 Temmuz
|Fogpiercer
|Steam, Xbox
|17 Temmuz
|ZeroSpace
|Steam
|20 Temmuz
|The Planet Crafter
|Xbox
|21 Temmuz
|Carnival Hunt
|Steam
|23 Temmuz
|The Ranchers
|Steam
|30 Temmuz
|Corsair Cove
|Steam, Xbox
|31 Temmuz
NVIDIA GeForce NOW'a Temmuz ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.