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[Temmuz 2026] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

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NVIDIA, bulut oyun platformu NVIDIA GeForce NOW'a her ay yepyeni oyunlar ekliyor. Bu ay eklenecek yeni oyunlar da açıklanmış durumda.

[Temmuz 2026] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Temmuz ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.

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Temmuz ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Assassin’s Creed Black Flag Resynced olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İçerikten Görseller

[Temmuz 2026] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
2

NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar

2

Oyun Platform Tarih
Assassin’s Creed Black Flag Resynced Steam, Ubisoft Connect 9 Temmuz
Denshattack! Steam, Xbox 15 Temmuz
The Mound: Omen of Cthulhu Steam 15 Temmuz
Heave Ho 2 Steam 16 Temmuz
Fogpiercer Steam, Xbox 17 Temmuz
ZeroSpace Steam 20 Temmuz
The Planet Crafter Xbox 21 Temmuz
Carnival Hunt Steam 23 Temmuz
The Ranchers Steam 30 Temmuz
Corsair Cove Steam, Xbox 31 Temmuz

NVIDIA GeForce NOW'a Temmuz ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.

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