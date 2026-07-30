Bilim insanları, kullanıcının doğrudan parmak terini kullanarak kan şekeri ölçebilen devrimsel bir akıllı yüzük geliştirdi.

Giyilebilir teknoloji dünyasında kalp atış hızı veya uyku takibi yapmak artık sıradanlaştı. Ancak glikoz gibi moleküler seviyedeki biyobelirteçleri ölçmek istendiğinde, iğnelerle kan almak geleneksel bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyordu. Bilim insanları, bu kuralı değiştirecek bir ürün geliştirdi.

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Araştırmacılar, kan analizi yerine doğrudan parmak terini kullanarak moleküler takip yapabilen yeni bir akıllı yüzük teknolojisini tanıttı. Çalışma bulguları Nature dergisi üzerinden yayımlandı.

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Terinizi kullanarak şekerinizi ölçebiliyor

Bilim insanlarının geliştirdiği bu deneysel akıllı yüzük, kullanıcının terini invaziv olmayan yöntemle analiz ederek glikoz, laktat ve alkol seviyelerini takip edebiliyor. Cihaz, terlemek için hareket etme zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.

Peki nasıl ölçüm yapıyor? Yüzük, derideki teri çekmek için "osmotik hidrojel polimer" adı verilen özel bir malzeme kullanıyor. Bu yapı, terleme yaratacak ağır egzersizler yapmadığınız veya oturur pozisyonda olduğunuz anlarda bile cildinizdeki teri çekerek analiz yapılmasına olanak tanıyor. Toplanan ter üzerinden elde edilen verilerin, doğrudan kan analizi ile yapılan tıbbi ölçümlerle yarışabilecek kadar doğru ve karşılaştırılabilir sonuçlar verdiği de eklenmiş.

Teknoloji son derece vaat edici görünse de tüketicilerin parmağına ulaşması için henüz erken. Görselde paylaşılan prototip cihaz, kaba yapısı ve deneysel tasarımı nedeniyle piyasadaki şık akıllı yüzüklerin yerini alabilecek aşamada değil. Ayrıca mevcut prototip donanımın, tek bir şarjla yalnızca yaklaşık 12 saate kadar çalışma süresi sunabildiğini belirtelim. Üreticilerin bu teknolojiyi günlük kullanıma uygun hale getirmek ve batarya ömrünü uzatmak için seri üretim mühendisliği üzerinde ciddi bir mesai harcaması gerekiyor.