2022'de çökerek kripto para piyasasını alt üst eden Terra (LUNA) ve UST'nin arkasındaki şirket, ABD'de iflas başvurusunda bulundu.

Kripto para dünyası, 2022’nin mayıs ayında Terra (LUNA )ve stablecoin TerraUSD (UST) yaşanan dev çöküşle sarsılmıştı. Bu çöküş, 40 milyar dolar civarında zarara yol açarken bu kripto para birimlerinin arkasındaki şirket Terraform Labs’in kurucularından Do-Kwon, Karadağ’da geçen yıl hapse girmişti. ABD ve Güney Kore gibi ülkelerde de dolandırıcılıkla suçlanıyordu ve hapis cezası isteniyordu.

Bugün ise Terraform Labs hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Şirket, ABD’de iflas başvurusunda bulundu.

Şirket, Web3 alanındaki operasyonlarına devam etmek istiyor

“Bölüm 11 iflas başvurusu”, Delaware eyaletinde gerçekleştirildi. Şirket, bu adımını “faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak ve ABD, Singapur gibi yerlerdeki davaları destekleyecek stratejik bir adım” olarak nitelendirdi. Zaten “Bölüm 11” de operasyonlarına devam etmeyi sağlayacak bir iflas başvurusu türü. Terraform Labs, Web3 tarafındaki işlerini büyütmeye devam edeceğini söyledi. Yakın zamanda Station v3 isimli bir kripto para cüzdanı piyasaya sürmüştü.

Mahkeme belgelerine göre Terraform Labs’in tahminî varlıkları 100 ila 500 milyon dolar arasında. Ayrıca şirket, borçlarının da bu seviyelerde olduğunu söylüyor. Alacaklı sayısının ise 100 ila 199 arasında olduğu da aktarıldı.

Terraform Labs’ın LUNA token’ı, 2021 sonları ve 2022 başlarında çok popülerdi. Hatta 119 dolar seviyelerine kadar çıkmıştı. Ancak Mayıs 2022’de aniden çöktü ve 48 saat içinde %99 oranında değer kaybetti. Bu, normalde düşmemesi gereken sabit kripto para birimi UST’nin çöküşünün ardından geldi. Yine aynı şirkete ait olan UST, 1 dolarda sabit kalması gerekirken 0.02 dolara kadar düştü. Yaşananlar, milyarlarca doların kaybolmasına neden olmuştu.

LUNA, bu haber yazıldığı sıralarda %8 civarında düşüşle 0,60 dolardan işlem görüyor. Bitcoin ise 40.807 dolar civarlarında.

LUNA çöküşünde yaşananlar için: