Tesla Türkiye, sıra beklemeden otomobil almaya olanak tanıyan Envanter bölümündeki Model Y fiyatlarında indirime gitti. Araçların fiyatları yüzbinlerce TL düştü.

ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla, ülkemizdeki satışlarına devam ediyor. Şirketin Model Y aracı, 10 bini aşan satışla Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobili olmayı başarmıştı. Bugün ise ülkemizdeki Tesla meraklılarını sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Tesla, son zamanlarda küresel çapta yaptığı indirimlerin ardından Türkiye’deki Model Y fiyatlarını da düşürdü. Ancak bu indirim, liste fiyatlarda değil, yalnızca “Envanter” kısmında bulunan hazırdaki otomobillerde yapıldı. Normal satış kısmında ise bir değişiklik bulunmuyor. Yakın zamanda sunulan Envanter bölümü, önceden sipariş verilmiş veya sertifikalı ikinci el Tesla araçları almaya olanak tanıyordu. Müşteriler, bu şekilde sıra beklemeden otomobillere ulaşabiliyor.

400 bin TL’yi aşan indirimler var

Tesla’nın Envanter sayfasına baktığımızda hazırdaki Model Y fiyatlarında düşüşlerin yer aldığını görüyoruz. Otomobil devi, onlarca aracın fiyatında 400 bin TL’yi aşan indirimler yapmış. Fiyatlar, 2 milyon 330 bin TL ile 3 milyon 297 bin TL arasında değişiyor.

Listeye baktığımızda, bir Model Y Long Range çift motor modelinin 2 milyon 765 bin TL’den 2 milyon 334 bin TL’ye kadar düştüğünü görüyoruz. Aynı şekilde farklı renklerde ve donanımlardaki Model Y’lerde de yüzbinlerce liralık indirimler bulunuyor.

Envanter kısmında yapılan tüm indirimlere göz atmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.