Tesla Model S Plaid, Almanya'daki Nürburgring Nordschleife pistini en hızlı şekilde tamamlayan seri üretim elektrik motorlu araç oldu. 20,6 kilometrelik pisti 7 dakika 30,909 saniyede tamamlayan araç, ortalama olarak 166.320 km/sa hızla hareket etti. Ancak Tesla Model S Plaid, bu süreyi daha da aşağı çekebilir.

Tesla Model S Plaid, dünyanın en ünlü yarış pistlerinden bir tanesi olan Almanya'daki Nürburgring Nordschleife'ta yeni bir dünya rekoru kırdı. 20,6 kilometrelik parkuru 7 dakika 30,909 saniye ve yaklaşık olarak 166.320 km/sa hızla kat eden araç, böylece şu ana kadarki en iyi sonuçlara ulaşmış oldu. Elon Musk, bu dünya rekorunun doğrudan fabrika çıkış halinde olan bir araçla kırılmış olmasına dikkat çekti.

Nürburgring Nordschleife pistini bugüne kadar en hızlı şekilde tamamlayan elektrik motorlu araç, Porsche Taycan Turbo'ydu. Pisti 7 dakika 42 saniyede tamamlayan araç, 2019 yılında kırdığı rekoru kaybetti. Ayrıca Mercedes-AMG GT63 S bu pisti 7: 27,800 saniyede, Jaguar XE SV 8 ise 7: 23,164 saniyede tamamlamıştı.

9 Eylül'deki rekor denemesine ait sonuçlar

Nürburgring Nordschleife'taki rekor denemeleri ilk olmadığı gibi son da değil. Tesla, 2019 yılında resmi olmayan bir tur atmış, bu tur kapsamında pisti 7 dakika 13 saniyede tamamladığını iddia etmişti. Başka bir rekor denemesinde ise bir Model S Plaid, ciddi bir kaza yapmıştı. Bu gelişmeler, Tesla'nın araçlardaki tüm sınırları zorlama konusunda elinden geleni yaptığını gözler önüne seriyor.

Bu arada, Tesla Model S Plaid'in aynı pisti çok daha hızlı bir şekilde tamamlama potansiyeli olduğunu da belirtelim. Zira Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara göre piste çıkan ve rekor kıran araç, piste uygun bir lastik bile kullanmadı. Aracın aerodinamik, fren, lastik ve diğer tüm sistemleri piste uygun olarak özelleştirildiğinde, 7 dakika 30 saniye 909 saliselik kayıtların bir nebze daha düşecektir.