Satış ve gelirlerinde düşüş yaşayan Tesla'da, son iki hafta içinde üç yöneticinin işten ayrıldığı ortaya çıktı. Bu isimlerden birinin şirketin yatırımcılarla olan ilişkisinde kilit rol oynadığı ifade edildi.

Elon Musk yönetimindeki elektrikli otomobil devi Tesla, son zamanlarda pek de iyi bir dönemden geçmiyordu. Şirket, ilk çeyrekte son yılların en düşük satış adetlerini bildirmişti. Bunun ardından kârının da %55 oranında düştüğünü açıklamıştı. Ayrıca binlerce kişinin işten çıkarılacağı haberleri de gündemdeydi.

Tüm bunlar, şirketin hisselerini olumsuz etkilerken Fortune tarafından yayımlanan bir rapor, üst düzey yönetici tarafında da hareketlilik olduğunu ortaya koydu. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre son 2 haftadan kısa sürede 3 büyük yönetici Tesla’dan istifa etti.

Yatırımcılar ile şirket arasında birleştirici görev gören bir yönetici de ayrılanlar arasında

İddiaya göre Tesla’nın 7 yıldır şirkette çalışan yatırımcı ilişkilerinden sorumlu yöneticisi Martin Viecha, dün yapılan kazanç çağrısında bu hafta bitiminde işinden ayrılacağını duyurdu. Viecha’nın X üzerinden yaptığı paylaşım da bunu doğruladı. Yönetici, yatıcımcı ilişkileri dünyasından ayrılacağını duyururken ailesiyle zaman geçireceğini ifade etti.

Viecha’ya ek olarak enerji ve güç aktarma organları mühendisliği departmanında görev alan Kıdemli Başkan Yardımcısı Drew Baglino da 15 Nisan’da istifa etti. Baglino’yla aynı gün iş geliştirme tarafında yönetici olan Rohan Patel de yollarını ayırdığını duyurdu. Baglino 18 yıldır, Patel ise 7 yıldır Tesla’daydı. Duyurularını X üzerinden yaptı.

Tabii ki açıklamalarında neden ayrıldıklarını belirtmediler. Ancak özellikle Viecha’nın ayrılışı problem yaratabilir. Fortune’ın aktardığına göre yönetici, şirketin yatırımcılarıyla iyi ilişkilerde olmasında kilit isimdi. Elon Musk’ın tahmin edilemez davranışlarını düşündüğümüzde ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz.

Yatırımcı ve servet danışmanı Ross Gerber de buna dikkat çekti. Musk’ın toplantıda iyi performans göstermesine rağmen yönetim ile yatırımcılar arasında birleştirici görev gören Viecha’nın ayrılmasının büyük bir olay olduğunu aktardı. Gerber’a göre çok kısa sürede bu tarz üst düzey yöneticilerini kaybetmek Tesla için endişe verici. Şirkette neler olacağını bekleyip göreceğiz.