Tesla hisseleri, bugün açıklanan satış verilerinin ardından dibe çakıldı. 4 yıl sonra ilk kez satışları düşen şirketin piyasaya değeri ise milyarlarca dolar düştü.

Elon Musk yönetimindeki Tesla, bugün 2024’ün ilk çeyreğine dair verilerini paylaştı. Veriler, şirketin pek güzel bir dönem geçirmediğini ortaya koyarken teslimatların ciddi oranda azaldığını gösterdi. 2020’deki pandemi döneminden

Öyle ki geçen yılın aynı dönemine kıyasla teslimatlarda %8,5 düşüş yaşandı. Geçen çeyreğe göre ise %20 düşüş görüldü. Bu durum, piyasaya pek iyi yansımadı ve şirketin hisseleri düştü.

Tesla hisseleri, düşük satış açıklamaları nedeniyle %7 kadar düştü, piyasaya değeri ise 520 milyar dolara geriledi

Tesla’nın beklentilerin çok altında kalan mali verileri, hisselere hiç iyi yansımadı. Şirketin hisse senedi, son bir günde %7’ye varan düşüş gördü. Tesla hissesi, bu haberin yazıldığı sırada sabaha kıyasla küçük bir artışla 166,05 dolardan işlem görüyor. Şirketin piyasa değerinin ise 520 milyar dolara gerilediğini belirtelim. 1 Nisan’daki piyasa değeri 557 milyar dolardı.

Bu düşüşün neden yaşandığına detaylı bir şekilde bakalım. Verilere göre şirket, son üç ayda 386 bin 810 satış gerçekleştirdi. Bu bir önceki çeyrekteki 484 binlik satıştan %20 daha az. 2023’ün ilk çeyreğindeki 422 binlik satıştan ise %8 daha düşük. Şirketin normalde 450 bin araç satması bekleniyordu.

Üretim tarafında ise yine düşüş vardı. Otomobil devi, ocaktan marta kadar 433 bin 371 otomobil üretti. Geçen yılın aynı döneminde 440 bin, bir önceki çeyrekte 494 bin araç üretildiğini belirtelim. Yani teslimatlar kadar olmasa da burada da düşüş var.

Yaşanan bu düşüşlerin arkasında birkaç neden olduğu belirtiliyor. Bunlar arasında Kızıldeniz’de yaşanan gemi saldırıları nedeniyle kapatılan fabrikalar, Berlin’deki Gigafactory’e yapılan kundaklama girişimi gibi şeyler var.