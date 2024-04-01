Elon Musk, 2018'den beri hayalini kurduğu Tesla restoranını açmak için artık gün sayıyor.

Elon Musk, Los Angeles'da bulunan Santa Monica'da bir Tesla restoranının inşaatına başlamıştı. 1950'lerde ABD'de meşhur olan ve arabaların etrafına park edildiği tarzda inşa edilen restoran, en az 29 supercharger şarj istasyonunu da barındıracak.

Aslında Elon Musk bu restoranı uzun zamandır istiyordu. 2018 yılından bu yana gündemde olan projenin inşaatını resmî olarak ilk kez 2023 yılının Ağustos ayında görmüştük. Her ne kadar ilk aşamada bu proje Musk'ın abartılı iddialarından biri olarak görüldüyse de şu anda gerçek bir restorana dönüşmek üzere.

Yeni video dikkatleri çekti

247Tesla adlı YouTube kanalından yayımlanan videoda drone ile çekilen görüntüler yer alıyor. Bu görüntülere göre restoranın kaba inşaatı artık bitmiş durumda ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Bir sonraki adımda bu yapının etrafı supercharger şarj istasyonları ile donatılacak ve gerekli otopark alanı düzenlemeleri yapılacak. Böylece Musk, Tesla sahipleri için de bir nevi buluşma noktası oluşturacak.

Bu proje tamamlandığında ortaya çıkacak olan restoran, Amerikan tarzı fast food restoranlarından çok oturup yemek yenen ve bizim ülkemizdeki esnaf lokantalarına benzeyen bir mekan olacak. 1950'lerde popüler olan bu mekanlar son yıllarda yeniden yükselişe geçmişti. ABD'de başarılı olması durumunda bu konsept Avrupa'ya da yayılabilir.

Her ne kadar Tesla'nın böyle bir işe girişmiş olması şaşırtıcı gözükse de aslında otomotiv ve yeme-içme sektörü birbirlerinden o kadar uzak değil, özellikle de ABD'de. Motorculara özel restoranlar, arabalı restoranlar gibi pek çok işletme iki sektörü bir araya getirmişti. Dünyanın en popüler yeme-içme değerlendirmeleri arasında yer alan Michelin de lastik firmasının yolculara ve özellikle kamyonculara olan tavsiyeleri ile ortaya çıkmıştı.

Bakalım Tesla Diner ne zaman hizmete girecek.