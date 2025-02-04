Avrupa'da Tesla Satışları Bıçak Gibi Kesildi: İşte Nedeni!

Tesla'nın düşen satışlarındaki temel nedenin Avrupa pazarı olduğu ortaya çıktı. Satışlar, bölge genelinde yüzde 47,7 düşüş gösterdi. Peki neden böyle bir durum yaşanıyor?

Geçtiğimiz hafta düzenlediği bir etkinlikte 2024 yılına ilişkin mali durum raporunu yayımlayan Tesla ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Avrupa ülkelerinden gelen veriler, Tesla'daki kan kaybının asıl sebebinin bu bölge olduğunu gözler önüne serdi.

Yayımlanan resmî verilere göre Tesla'nın Avrupa bölgesindeki satışları, yıllık bazda yüzde 47,7 düşüş gösterdi. Bu veriyi dikkat çekici bulan pazar araştırma şirketleri, Tesla satışlarının neden böyle sert bir şekilde düştüğünü araştırdılar. Elde edilen sonuçlar dikkat çekiciydi.

Elon Musk'ın siyasete bulaşması ve Avrupa karşıtı açıklamaları, satışları düşüren etkiler arasında

Yapılan anket sonuçlarına göre insanların Tesla'ya yanaşmamaya başlamalarının temel nedeni, Elon Musk'ın siyasete bulaşması ve Avrupa hakkında olumsuz yorumlar yapıyor olması. Mesela İsveç'te yapılan bir araştırma, Tesla'ya olumlu bakan İsveçlilerin oranının yüzde 19'dan yüzde 11'e düştüğünü gösterdi. Tesla'ya olumsuz bakan İsveçlilerin oranı ise yüzde 63'e kadar yükselmişti.

Bazı Avrupa ülkelerinde Tesla satışlarının değişimi şöyle:

Ülke 2024-2023 satışları Yıllık değişim İngiltere 1.293 - 1.581 -%18,2 Fransa 1.141 - 3.118 -%63,4 Hollanda 926 - 1.610 -%42,5 Norveç 663 - 1.109 -%40,2 İspanya 269 - 1.094 -%75,4 İsveç 394 - 730 -%46,0 Danimarka 451 - 763 -%40,9 Portekiz 380 - 551 -%31,0 ORTALAMA -%47,7

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Tesla satışları, Avrupa'da yarı yarıya düşmüş durumda. Bakalım bu durum, 2025 yılında nasıl değişecek...