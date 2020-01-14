Tesla, elektrikli kamyoneti Semi için rezervasyon bedeli ödeyen müşterilere attığı e-postada, merakla beklenen modelin 2020'nin ikinci yarısında sınırlı bir şekilde olsa da üretim bandına gireceğini bildirdi.

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Kasım 2017’de düzenlediği görkemli etkinlikte, şu anda uzayda bir yerde yol alan Roadster spor otomobilinin yanı sıra, Semi adında bir elektrikli kamyonet tanıtmıştı. Fütüristik tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken kamyonet, dorsesiz 0’dan 100 kilometreye sadece 5 saniyede çıkabiliyor.

ABD’li şirketin, geçtiğimiz günlerde Tesla Semi için 5 bin dolarlık rezervasyon bedelini ödeyen müşterilerine attığı e-posta sızdırıldı. Söz konusu e-postada, yüzde 100 elektrikli kamyonetin sınırlı üretimine 2020'nin ikinci yarısında başlanacağı ifade ediliyor. Esasen Tesla Semi için açıklanan ilk çıkış tarihi 2019’un sonlarıydı. Tesla, ne kadar söz konusu zaman çizelgesini kaçırsa da, eğer ortaya tatmin edici bir araç koyarsa bu rötarı bir şekilde unutturabilir.

Tesla Semi, 800 kilometreden fazla menzile sahip olacak:

Tesla CEO'su Elon Musk, Semi'nin Model 3’e güç veren motorlara dayanan dörtlü bir motor ünitesi ile donatılacağını açıklamıştı. 800 kilometreden daha fazla menzile sahip olması beklenen elektrikli kamyonet, sadece 40 dakikalık bir şarj ile 650 kilometreden fazla yol gidebilecek.

Tesla Semi'nin kokpiti:

Bunun gibi daha birçok özelliğe sahip olan Tesla Semi, kesinlikle şirketin portfolyosundaki en iyi araçlardan biri olma potansiyeline sahip. ABD'deki kamyon segmenti oldukça geniş; ancak Semi’nin rakiplerine, daha doğrusu geleneksel kamyonlara nazaran önemli avantajları bulunuyor.

Şimdiden UPS'ten Walmart'a, Pepsi'den DHL'ye kadar dünyadaki birçok dev firma Tesla Semi için sıraya girdi bile. 2020’nin ikinci yarısında üretileceği ifade edilen elektrikli kamyonetin, sahiplerine ne zaman ulaştırılacağını önümüzdeki dönemde öğreneceğiz.