Tesla Uygulaması Çöktü: Araç Sahipleri Dışarıda Kaldı

Tesla kullanıcıları, otomobilin kilidini açmaya ve kullanabilmeye yarayan mobil uygulamanın çöktüğünü ve araçların kilitli kaldığını söylediler. Elon Musk, kullanıcılardan özür dileyerek bu problemin bir daha yaşanmaması için önlemler alacaklarını söyledi.

Elektrikli ve otonom araçlar son yıllarda büyük ölçüde rağbet görmeye başladı. LPG’li, dizel ve benzinli araçların doğaya, iklime verdiği zararlar göz önüne alınarak ülkeler bu konuda çeşitli kararlar alıyor. Otomotiv şirketleri de araçlarını elektrikli olarak üretmek ve diğer yakıt türlerine son vermek için taahhütlerde bulunuyorlar. Elektrikli araç üreten firmalar aynı zamanda otonom araçlar üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyor.

Otonom araçların belli başlı önemli pratikleri ve faydaları olmasına karşın dijital olmaları sebebiyle bazı problemleri de barındırıyorlar. Bu alandaki öncü firma konumunda bulunan Tesla’nın otonom araçları zaman zaman belirli şikayetlerle gündeme geliyor. Fakat bu defa olağan dışı görülen ilginç bir problemle gündeme geldi. Tesla'nın uygulamada yaşanan kesinti sebebiyle araçlar kilitli kaldı. Kullanıcılar bir süre boyunca araçlarını kullanamadı.

Elon Musk özür diledi

Kesinti izleme sitesi olan DownDetector, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.40 civarlarında yaklaşık 500 kullanıcının Tesla uygulamasında hata bildirdiğini açıkladı. Olaydan 5 saat sonra ise 60’tan fazla hata raporu geldi. Tesla CEO’su Elon Musk, bir sürücünün Twitter üzerinden yaptığı şikayet paylaşımına kişisel hesabından “Kontrol ediliyor” şeklinde cevap verdi.

Musk, uygulamanın bir süre sonra tekrar çevrimiçi olacağını belirterek, “Özür dileriz, bunun bir daha olmaması için önlemler alacağız” açıklamasında bulundu. Tesla uygulama ile birlikte, aracın kilitleri ve çalıştırılması dahil farklı birçok fonksiyonun uzaktan kontrol edilebilmesini sağlıyor.