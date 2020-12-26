TV, Beyaz Eşya, Mobilya ve Kuyumda Taksit Sayısı Azaltıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ardından Ticaret Bakanlığı da televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda kredi kartı ile yapılacak olan alışverişlerde taksit sayısını düşürdü.

Kredi kartları pek çok kişinin hayatının idare ettirmek için kullandığı en önemli enstrümanlardan biri olarak biliniyor. Kredi kartlarına yapılan taksitler de harcama yapmak için pek çok kişinin ana çözümü olarak göze çarpıyor.

Geçtiğimiz günlerde BDDK, bazı alanlarda kredi kartlarına yapılabilecek taksit sayılarında sınırları aşağı çekmiş ve yapılabilecek taksit sayısını azaltmıştı. Benzer bir hamle de Ticaret Bakanlığı'ndan geldi.

Pek çok üründe taksit sayısı düşüyor

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik adlı yönetmelik, 26 Aralık 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelik ile birlikte pek çok üründe yapılabilecek taksit sayısı da yeniden düzenlendi. Bu değişikliklerde taksit sayılarının aşağıya çekildiği göze çarptı. Özellikle beyaz eşya, mobilya ve kuyum alanında taksitlerin azaltılması dikkat çekti.

Yönetmelik, yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe de girdi. Yani bugünden itibaren yapılacak olan alışverişlerde, yeni yönetmelik ile birlikte belirlenen taksit sınırları geçerli olacak. Firmalar kredi kartına daha fazla taksit yapamayacak.

Televizyon 4, beyaz eşya 12 taksit

Yeni yönetmelikte, bir önceki yönetmelikte yapılan değişiklikler ise şu şekilde oldu: