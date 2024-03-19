TikTok, bilgisayarlar üzerinden canlı yayın yapmaya yarayan yeni uygulaması "TikTok LIVE Studio"yu yayımladı. Şimdilik sadece Windows bilgisayarlarda kullanılabilen uygulama, oldukça geniş kapsamlı özellikler sunuyor.

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından TikTok, kullanıcıları için yepyeni bir dönem başlattı. Platform artık, bilgisayarlar üzerinden canlı yayın yapmaya da izin verecek. Böylelikle kullanıcılar, bu platformu YouTube ve Twitch gibi de kullanabilir hâle gelmiş olacaklar.

TikTok'un bilgisayarlardan canlı yayın yapmaya imkân tanıyan özelliği "TikTok LIVE Studio" isimli bir uygulama aracılığıyla kullanılacak. Şimdilik sadece Windows bilgisayarlarda kullanılabilecek olan uygulamanın, macOS sürümünün gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

TikTok LIVE Studio işte böyle görünecek:

TikTok LIVE Studio, oldukça geniş kapsamlı özelliklerle donatıldı. Mesela bu uygulama ile bir oyundayken ekran paylaşımı yapabileceksiniz. Ayrıca canlı yayın bir kaynaktan, ses veya video içerikler başka bir kaynaktan alınabilecek. Ayrıca canlı yayınlar için kapak fotoğrafları, başlıklar ve etiketler de TikTok LIVE Studio üzerinden ayarlanabilecek. Yayın yapan kullanıcı, yayınına başka kullanıcıları da davet edebilecek. Tüm bunlara ek olarak TikTok sohbet bölümü ve detaylı analizler de TikTok'un yeni uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

TikTok LIVE Studio'yu bilgisayarlarına indirmek isteyen kullanıcılar buradaki bağlantıyı kullanabilirler.