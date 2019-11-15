TikTok'ta Sosyal Ticaret Dönemi Başlıyor

Kullanıcıların kısa video klipler çekmelerine imkan tanıyan TikTok, platformunda sosyal ticaret dönemini başlatıyor. Bundan sonra kullanıcılar, profillerine e-ticaret sitelerindeki satış kanallarının bağlantılarını ekleyebilecek.

Dünya çapında 1 milyardan fazla indirilen video paylaşım uygulaması TikTok, hem gelir hem de kullanıcı sayısı anlamında inanılmaz bir seviyede. Son döneme damga vuran sosyal medya platformu, özellikle influencer’ları ve e-ticaretle uğraşan insanları bir hayli mutlu edecek bazı yeniliklerle karşımıza çıktı.

Çinli teknoloji devi ByteDance tarafından geliştirilen TikTok, bundan sonra kullanıcılara, profillerine e-ticaret sitelerindeki satış kanallarının bağlantılarını eklemelerine imkan tanıyacak. Şirket ayrıca yayıncılara, izleyicilerini alışveriş sitelerine kolayca yönlendirme olanağı da sağlayacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ByteDance sözcüsü, TikTok’un dünyanın en değerli girişimlerinden biri olduğunu söyleyerek, “Kullanıcılarımızın uygulama deneyimini geliştirmek için her zaman yeni yollar deniyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de, topluluğumuzdaki yaratıcı ruhu öne çıkarmaya odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

TikTok’un sosyal ticaret özellikleri, ilk önce Çin’in en başarılı start-up’larından Uplab'ın kurucusu Fabian Bern tarafından tespit edildi. Bern, perşembe günü kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, özelliğin nasıl kullanıldığına dair bir ekran kaydı yayınladı. Videoda, TikTok'un kullanıcıların profillerine bir bağlantı eklemelerine izin verdiğini görüyoruz.

Bir milyardan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan TikTok, alışveriş özelliklerini geniş kitlelere kabul ettirdiği takdirde, e-ticaretin yeni cazibe merkezlerinden biri olabilir. TikTok'un en büyük pazarlarından biri olan Çin, Güneydoğu Asya ve Hindistan gibi birçok ülkede, sosyal ticaret giderek daha popüler bir hale geliyor ve Amazon gibi “geleneksel” e-ticaret oyuncularına meydan okuyor.

TikTok'un yeni özelliği, en büyük rakibi Instagram’ın beğenileri gizlemeye başladığı bir dönemde geldi. Facebook çatısı altındaki platformun bu kararı, influencer’larla yaptığı iş birliklerinde erişim oranını gözeten reklamverenleri memnun etmemişti. Platformda sosyal ticaret dönemini başlatan TikTok, yeni özellikleriyle kendi tarafına daha fazla reklamveren çekmeyi hedefliyor.