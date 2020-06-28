Teknoloji devi Apple’ın piyasaya sürdüğü cihazlar kadar hatta belki de onlardan daha fazla önem verdiği bir şey var: Gizlilik. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iOS 14 sayesinde gizlilik özellikleri arttıran şirket birçok yeni durumla karşılaştı.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelenen ve teknoloji meraklıları tarafından uzun zamandır merakla beklenen etkinlik WWDC 2020, hafta başında gerçekleşti. Tüm gözler Apple’a çevrilmiş durumdayken şirket pek çok yenilik hakkında hayranlarını bilgilendirdi ve yeni özelliklerin tanıtımı başarıyla yapılmış oldu. Merak edilen iOS 14 güncellemesi de tanıtılanlardan biriydi. Yeni mobil işletim sistemi iOS 14’ün en büyük getirilerinden biri iPhone kullanıcılarına sunduğu cihazdaki hangi uygulamaların hangi verilere erişebileceği konusunda daha fazla kontrol sağlanması adına geliştirilen gizlilik özelliğiydi.

Bu küçük lansmanın ardından yeni güncellemenin betasını indirip kullanmaya başlayan kişiler dünyaca ünlü video paylaşım platformu TikTok’un kullanıcıların panoya kopyaladığı metinleri okuyan ve bu anlamda gizliliği ihlal eden uygulamalardan bir tanesi olduğunu fark etti. Apple’ın yeni sürümle birlikte sunduğu gizlilik uyarısının TikTok uygulamasının açık kaldığı süre boyunca ekranda olduğu görüldü. Bu durum hem kullanıcıları rahatsız etti hem de akıllarda TikTok’un kişisel verileri ihlal ettiğine dair soru işaretleri ve endişeler bıraktı. TikTok ise yaptığı açıklamada böyle bir durumun mevcut olmadığının altını çizerek panodan veri kopyalamadığını kesin bir dille söyledi.

Yeni uygulamalar ortaya çıktı:

iOS 14’ün tanıtıldığı günden itibaren büyük ses getiren gizlilik özelliği böyle haberlere konu olup TikTok’u zor durumda bırakırken bir haber de güvenlik araştırmacısı Tommy Mysk’ten geldi. Araştırmacı panodan veri toplama konusunda TikTok’un yalnız olmadığını, bu tarz işlem yapan 53 uygulama daha bulunduğunu aktardı. Uygulamaların içinde Fox News, New York Times, Wall Street Journal gibi haber uygulamaları, Bejeweled, Fruit Ninja, PUBG Mobile gibi oyunlar, Viber, Weibo, Zoosk gibi sosyal ağlar ve hatta AccuWeather ve Overstock gibi yardımcı programlar olduğu söylendi.

Aynı uygulamaların Android işletim sisteminde ise nasıl davrandığına dair şu an için bir veri bulunmuyor. Uzmanlar bu konu hakkındaki araştırmalarını dürdürüyor. Kullanıcılar ise gerekli olmadıkça hassas verileri kopyalamamaları ve kopyaladıklarında mutlaka temizlemeleri konusunda uyarılıyor.