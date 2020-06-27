iOS 14'le Beraber Disk Kullanım Güncellemesi Geliyor

Apple'ın geçtiğimiz pazartesi günü düzenlediği WWDC20 etkinliğinin ardından yeni işletim sistemi sürümleriyle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Etkinlikte bahsedilmeyen birçok yeni iOS 14 ve iPadOS 14 özelliği, bu yeni sürümlerin açık betasında ortaya çıkıyor. Yine açık betada ortaya çıkan bir özelliğe göre iPhone ve iPad'lerde artık şifrelenmiş diskler, Dosyalar bölümünde görüntülenebilecek.

Geçtiğimiz pazartesi Apple'ın düzenlediği WWDC20 etkinliğinden sonra yayınlanan iOS 14 ve iPadOS 14 açık betalarında yeni özellikler ortaya çıkmaya devam ediyor. Pazartesiden itibaren bu yeni sürümlerin açık betalarını adım adım güncelleyen Apple, her ne kadar etkinlikte yeni Dosyalar sisteminden çok fazla bahsetmese de bu sefer iPhone ve iPad'lerin Dosyalar kısmına yapılan bir güncellemeyle karşımıza çıkıyor.

Apple'ın etkinlik sırasında Dosyalar kısmından çok fazla bahsetmemesi de gayet doğal olarak karşılanıyor çünkü tek bir önemli değişikliğin dışında geri kalan her şey hemen hemen aynı kalıyor fakat bu yapılan tek önemli değişiklik, iPhone ve iPad'lerin dosya yönetimini Mac cihazlara yakınlaştırmayı başarıyor. Şu an iOS 14 ve iPadOS 14'ün açık betasında kullanılabildiği üzere, Apple Dosya Sistemi (APFS) uzantılı şifreli disklere, iPhone ve iPad'de Dosyalar kısmından erişilebilecek.

Sadece APFS uzantılı diskler görüntülenebilecek:

Ortaya çıkan beta deneyimlerine göre bu özelliğin kullanımı oldukça basit olacak. Kullanıcılar Lightning kablosu kullanarak şifreli disklerini iPhone veya iPad'lerine bağlayabilecek ve bağladıkları disklerini Dosyalar uygulaması aracılığıyla açabilecek. Bu işlemin ardından kullanıcılar Dosyalar uygulamasının 'Sidebar' bölümünde listelenen şifreli diske dokunarak istenilen şifreyi girip diske erişebilecek.

Şu an için iPhone ve iPad'lerde sadece APFS yöntemiyle şifrelenen diskler kullanılıyor. Diskinizi APFS uzantılı hâle getirmek için de bir Mac kullanarak 'Disk İzlencesi' bölümünden APFS seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Ayrıca macOS Big Sur ile birlikte Mac bilgisayarlara da yeni bir özellik ekleniyor. Artık Mac kullanıcıları, Time Machine kullanarak oluşturdukları yedeklerini APFS uzantılı disklere aktarabilecek.

Apple'ın düzenlediği WWDC20 etkinliği bu sene için sona erdi fakat duyurulan yeni işletim sistemi sürümlerinin içerdiği yeni özellikler, bu yeni sürümlerin açık betalarında ortaya çıkmaya devam ediyor. Apple'ın yeni işletim sistemleriyle gelen özelliklerinden haberdar olmak için Webtekno'yu takip edebilirsiniz.