Yarış otomobillerinde yaptıkları tasarımlarla adından söz ettiren Franco Scribante Racing Ekibi, modifiye ettikleri Nissan GT-R ile genellikle kanatlı tasarımlarıyla dikkat çeken tırmanma yarış otomobillerine yeni bir bakış sunuyor.

Devasa kanatlara sahip otomobillerin yarıştığı tırmanma yarışları, dünya genelinde birçok yarış ekibinin standart otomobilleri adeta birer canavara dönüştürmesini sağlıyor. Yarışlar için geliştirdiği araçlarla dikkat çeken Franco Scribante Racing Ekibi, Nissan'ın 41 saniyede 322 km/sa hıza ulaşabildiğini açıkladığı GT-R modelini tırmanma yarışları için modifiye etti.

Nissan GT-R'ı deyimi yerindeyse kanatlandıran ekip, yaptığı tasarımla beğeni toplarken performans anlamında da aracı adeta yenilmez bir hâle getirdi. Otomobile alışılmışın dışında görünüşe sahip çift katlı bir kanat ekleyen Franco Scribante Racing, yüksek hızda dengeyi korumak için aracın bazı noktalarına da küçük dokunuşlar yaptı.

Gerçekleştirilen değişiklikler sonrası aracın 1.600 beygir gücüne ulaşabildiğini açıklayan ekip, aracın standart versiyonunun 620 beygir gücünde olduğunu düşünürsek gayet iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyor. Bu gücü elde etmek için araçta hangi performans iyileştirmelerinin yapıldığını açıklamayan Franco Scribante Racing, geliştirdikleri aracı birçok farklı ülkede tırmanma yarışlarına sokmayı hedefliyor. Modifiyeli Nissan GT-R'ın nasıl bir yarış performansı göstereceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.