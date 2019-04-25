Tırmanma Yarışları İçin Modifiye Edilen Nissan GT-R, 1.600 Beygir Gücü Üretebiliyor

2 dk okuma süresi
56
6
1
1
0
Yarış otomobillerinde yaptıkları tasarımlarla adından söz ettiren Franco Scribante Racing Ekibi, modifiye ettikleri Nissan GT-R ile genellikle kanatlı tasarımlarıyla dikkat çeken tırmanma yarış otomobillerine yeni bir bakış sunuyor.

Devasa kanatlara sahip otomobillerin yarıştığı tırmanma yarışları, dünya genelinde birçok yarış ekibinin standart otomobilleri adeta birer canavara dönüştürmesini sağlıyor. Yarışlar için geliştirdiği araçlarla dikkat çeken Franco Scribante Racing Ekibi, Nissan'ın 41 saniyede 322 km/sa hıza ulaşabildiğini açıkladığı GT-R modelini tırmanma yarışları için modifiye etti.
İLGİLİ HABER

Nissan GT-R, 322 km/s Hıza Sadece 41 Saniyede Ulaştı (Video)

Nissan GT-R'ı deyimi yerindeyse kanatlandıran ekip, yaptığı tasarımla beğeni toplarken performans anlamında da aracı adeta yenilmez bir hâle getirdi. Otomobile alışılmışın dışında görünüşe sahip çift katlı bir kanat ekleyen Franco Scribante Racing, yüksek hızda dengeyi korumak için aracın bazı noktalarına da küçük dokunuşlar yaptı.
İLGİLİ HABER

Nissan, Ulusal Parklar için Ultimate Titan Tasarlıyor

Gerçekleştirilen değişiklikler sonrası aracın 1.600 beygir gücüne ulaşabildiğini açıklayan ekip, aracın standart versiyonunun 620 beygir gücünde olduğunu düşünürsek gayet iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyor. Bu gücü elde etmek için araçta hangi performans iyileştirmelerinin yapıldığını açıklamayan Franco Scribante Racing, geliştirdikleri aracı birçok farklı ülkede tırmanma yarışlarına sokmayı hedefliyor. Modifiyeli Nissan GT-R'ın nasıl bir yarış performansı göstereceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

Kaynak : https://www.autoblog.com/2019/04/25/nissan-gt-r-hillclimb-car-wings/#slide-7567412
Etiketler: nissan gt-r, modifiye, tırmanma yarışı
56
6
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
56
6
1
1
0