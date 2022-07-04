TOFAŞ, fabrikasında Doblo'nun açığını dolduracak modeller hakkında anlaşma sağlandığına dair haberleri yalanladı. Söz konusu haberlerde Bursa'daki fabrikada Doblo yerine 3 yeni modelin üretileceği belirtiliyordu.

Geçtiğimiz haziran ayında Stellantis, Fiat Doblo’nun üretimini Bursa’dan İspanya’daki fabrikasına taşımaya karar verdi. Bu karar sonrasında Bursa’daki fabrikada Doblo’nun yerine ne üretileceği de merakla beklenmeye başladı. Bugün, konuyla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya çıktı.

Stellantis ve Koç Holding arasında geçtiğimiz hafta yapılan görüşmelerin ardından fabrikada üretilecek araçların belirlendiği öne sürüldü. İddialara göre Bursa’daki fabrika, 2025 yılından itibaren başlayacak şekilde binek ve ticari olmak üzere üç yeni modelin üretim yeri olacak. Ayrıca modellerin elektrikli ve hibrit versiyonları da olacağı belirtildi.

Hangi modeller olacağı henüz net değil

Otomotiv sektörüne mühendislik hizmeti veren bir şirketin Türkiye’deki yetkilisi tarafından Dünya gazetesine yapılan açıklamada söz konusu modellerin hangi modeller olduğunun henüz belli olmadığı paylaşıldı. Dünya’nın görüş aldığı sektörden bir başka temsilci ise üç yeni model üzerinde yapılan anlaşmanın otomotiv yöneticilerinin bulunduğu WhatsApp gruplarında dolaşmaya başladığını öne sürdü.

Bunun yanı sıra Doblo yerine üç farklı model üretimini üstlenecek olan TOFAŞ’ın yeni dönem için hazırlık yapmaya başladığı da aktarıldı. Şirketin insan kaynağına yönelik bir çalışma içinde olduğu ifade edilirken, mühendis pozisyonu başta olmak üzere çeşitli birimlerde ilave istihdam oluşturma konusunda yoğun mesai yürütüldüğü öğrenildi.

TOFAŞ'tan iddialar hakkında KAP'a açıklama

TOFAŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaştığı açıklamasında söz konusu haberleri yalanladı. Paylaşılan açıklama şu şekildeydi:

"Basın-yayın organlarında, Stellantis ile Şirketimiz arasında yeni modeller için anlaşıldığı yönünde haberler çıkmıştır. 6 Haziran 2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmektedir. Bu kapsamda, medyaya yansıyan haber gerçekleri yansıtmamakta olup, konuyla ilgili Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek kesinleşen bir karar alınması halinde, önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır. İşbu açıklama II-15.1 nolu Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesi çerçevesinde yapılmıştır."