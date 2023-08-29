Togg T10X için özel olarak oluşturulan kredi kampanyasının sona erdiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre vatandaş, artık Togg satın almak için %0,99'dan kredi çekemeyecek. Peki güncel faiz oranı kaç oldu?

Nisan ayında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Togg T10X satın almaya hak kazanan vatandaşlar için özel bir kredi kampanyası oluşturulduğundan bahsetmiştik. Buna göre; devlet bankaları, Togg T10X satın alımları için %0,99 faizle kredi verecekti. Gelen son haberler, bu kredi kampanyasının kısmen de olsa sona erdiğini gözler önüne seriyor. Yerli otomobil satın almak isteyen vatandaş, artık daha fazla borçlanmak zorunda kalacak.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin yaptığı açıklamaya göre bankalara ilgili tebliğ gönderildi. Bu tebliğe göre %0,99'lu Togg kredi paketleri, bugün itibarıyla sona erdi. Togg T10X satın alma hakkı yarın gelecek olan vatandaş, piyasa koşullarına göre aşırı uygun oranlı kalan krediden faydalanamayacak.

Yeni faiz oranı %1,59 oldu

Edinilen bilgilere göre Togg T10X için kredi çekecek olan bir vatandaş, bugün itibarıyla %1,59 faizle kredi kullanacak. Ancak şunu söyleyelim; bu oran bile piyasa koşulları için oldukça iyi. Yaptığımız incelemelerde, 400 bin TL'lik taşıt kredisi için karşımıza çıkan en iyi faiz oranının %2,60 olduğunu gördük.

Emre Özpeynirci'nin paylaştığı görüntü:

Bu arada; Togg kredi kampanyası için özel bir düzenleme yapılmış ve bu düzenleme kapsamında kullandırılabilecek krediler için vade ve oranlar özel olarak belirlenmişti. Buna göre; Togg T10X satın almak isteyen bir vatandaş, araç bedelinin en fazla yüzde 50'si için kredi kullanabilecek. Bu borçlanma için uygulanabilecek maksimum vade ise 36 ay olacak.

Diyelim ki vatandaş, maksimum seviyede kredi kullanarak Togg T10X satın alacak. En pahalı Togg T10X'in opsiyonlar hariç fiyatının 1.563.500 TL olduğunu biliyoruz. Bunun yarısı için 36 ay vade ile %1,59'dan kredi çekersek, 781 bin TL'nin aylık ödemesinin 30 bin TL civarında olacağını söyleyebiliriz. 36 ay sonunda ödenen toplam para da 1 milyon 80 bin TL civarında olacaktır.