Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatlarında zamma gidildi. Yapılan zam, aracın üç farklı modelini de etkiledi.

Ülkemizin yerli elektrikli otomobili Togg'un T10X modelinin fiyatlarına zam yapıldı.

Yapılan zammın tescil fiyatlarındaki artıştan kaynaklı olduğu belirtilirken, Togg T10X'in V1 RWD Standart Menzil versiyonu 1.432.000 TL'den 1.440.000 TL'ye yükseldi. Yani zam yaklaşık 8.000 TL civarında.

Zam elbette diğer modelleri de etkiledi. T10X V1 RWD Uzun Menzil versiyonu 1.673.000 TL'den 1.680.000 TL'ye yükselirken, T10X V2 RWD Uzun Menzil versiyonu ise 1.823.000 TL'den 1.830.000 TL'ye yükseldi.

Zamma dair şirketten yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Togg, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk cihazı T10X’te 2025 yılının ilk kampanyasını kullanıcılarla buluşturdu. T10X’te fiyat artışı yapmayan Togg, ocak ayı boyunca farklı seçenekleri tüketicilerin ilgisine sunuyor. Bu kapsamda kullanıcılar, ocak süresince sınırlı sayıda T10X V2 için 500 bin TL krediye %0 faizli 12 ay veya %2,29 faizli 30 ay seçeneğinden ya da 650 bin TL krediye %0,99 faizli 12 ay seçeneği ile %2,69 faizli 30 ay vade seçeneğinden yararlanabilecek."

Güncel Togg T10X fiyatları