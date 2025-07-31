Ünlü Alman otomobil dergisi Auto Bild, Togg T10X ile Gemlik'ten Münih'e 2000 km yol yaptı. Paylaşılan videoda, derginin araç hakkındaki yorumlarına yer verildi.

Almanya’nın en önde gelen otomobil dergilerinden olan Auto Bild, YouTube üzerinden yepyeni bir video yayımladı. Bu videoda dergi, yerli otomobil Togg T10X ile Gemlik’ten Münih’e 2000 kilometre yol gidiyor. Tabii ki videoda T10X modeli için değerlendirmeler de yapılıyor.

Auto Bild’in T10X yolculuğu ve incelemesi araç hakkında detaylı değerlendirmeler içeriyor. Otomobil Gazetecisi Etem Sayın da bu incelemeleri X üzerinden yaptığı paylaşımla özetlemiş. Peki Auto Bild’in T10X hakkındaki düşünceleri neler? Gelin bakalım.

Auto Bild, T10X hakkında neler söyledi?

Auto Bild dergisi, aracın kişiselleştirilmiş ekranını beğendiğini ve Alman markaların da yavaş yavaş bu tarz ekranlara geçtiğini söylüyor. Hatta bir yerinde bilgi-eğlence sistemi konusunda bazı Alman araçlardan önde olduğunu belirtmiş. Kişiselleştirilebilir ve değiştirilebilir ekran özellikleri hoşuna gitmiş diye özetleyebiliriz.

Öte yandan tüketim tarafına gelindiğinde biraz fazla olduğunun altı çizilmiş. Auto Bild’e göre WLTP değeri 523 km menzil olduğu söylense de 130 km/sa hızda normal hava şartlarında 320 km civarında menzil sunuyormuş. Aracın boyutlarına göre içini uygun bulsa da bu boyutlarda daha geniş araçların olduğu ifade edilmiş. Ancak genel konforunu çok beğendiğinin altını çizmiş. Sadece biraz yumuşak bulduğunu ve bunun yol tutuşu olumsuz etkilediğini aktarmış. Uzun seyahatlerde keyifli bir otomobil olduğunu da eklemiş.

Auto Bild, genel anlamda yeni kurulan bir markanın ilk aracı olarak T10X’i başarılı bulmuş diyebiliriz. 40 bin euro’luk bir fiyatla Avrupa’ya gelirse Avrupa ve Çinli araçlara ciddi rakip olabileceğini düşünüyor.