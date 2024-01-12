Top Gun 3 Geliyor! İkinci Filmdeki Kadro Geri Dönecek

Paramount, Top Gun serisinin üçüncü filmini çekmek için kolları sıvadı. Filmde, Tom Cruise başta olmak üzere ikinci filmdeki kadronun geri döneceği söyleniyor.

Aksiyon ve havacılık hayranları başta olmak üzere tüm dünyadaki izleyicilerinden beğeni toplayan Top Gun filmi, 2022’de Top Gun: Maverick isimli yeni filmiyle 36 yıl sonra geri dönmüştü. Yine Tom Cruise’un başrolde ikonik Pete Mitchell rolüyle yer aldığı ikinci film, çoğu kişi tarafından orijinalinden bile daha çok sevilmişti.

Bugün ise serinin hayranlarını havalara uçuracak bir gelişme yaşandı. Paramount, üçüncü Top Gun filmi için çalışmalara başladı.

Top Gun: Maverick kadrosu yeniden toplanacak

Puck News tarafından edinilen bilgilere göre dev film stüdyosu, Maverick filminin de yazarlarından olan Ehren Kruger’la üçüncü filmi yazması için anlaşmaya vardı. Ayrıca ikinci filmin yönetmeni olan Joe Kosinski’nin de geri getirilmek istendiği aktarıldı.

Tabii ki bir aksilik olmazsa Tom Cruise yine Mitchell rolüyle karşımızda olacak. Haber, Paramount’un ikinci filmde Cruise ile başrollerde olan Miles Teller ve Glenn Powell gibi isimlerin de geri dönmesini istediğini söylüyor.

Üçüncü Top Gun filmi için bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Film henüz resmî olarak doğrulanmadı. Çıkış tarihi, tam kadro ve diğer detaylarını öğrenmek için beklememiz gerekecek.

İkinci filmin büyük başarısının ardından üçüncünün çekilmek istenmesi çok da şaşırtıcı değil. Top Gun: Maverick, dünya çapında 1,495 milyar dolar hasılata ulaşarak 2022'nin en iyi ikinci, Tom Cruise'un kariyerinin ise en başarılı filmi olmuştu. İzleyenlerin büyük çoğunluğunun beğenisini toplayan yapım, bu başarısını 1’ini kazandığı 6 Oscar adaylığıyla da taçlandırmıştı.