Paramount Pictures, yıllar sonra yeni bir Transformers animasyon filmiyle karşımıza çıkacak. Yeni animasyon projesinin yönetmenliğini Toy Story 4'ün yönetmeni Josh Cooley yapacak.

Transformers: The Movie, 1986 yılında Hasbro'nun şekil değiştiren robotlarını ilk kez animasyon filmi olarak beyaz perdeye taşıdı. Yaklaşık 35 yıl sonra ise yeni bir Transformers animasyon filminin çalışmaları başladı. Paramount Pictures, yeni Transformers filminin yönetmenini belirledi.

Senaryosu Ant-Man and the Wasp filminin senaristleri Andrew Barrer ve Gabriel Ferrari tarafından yazılan yeni Transformers filmini Toy Story 4'ün yönetmeni Josh Cooley üstlendi. Henüz tam ismi açıklanmayan filmi Paramount Animation, Hasbro ve eOne geliştiriyor. Yeni Transformers animasyon filminin henüz gelişiminin erken aşamasında olduğu bildirildi.

Transformers animasyon filmi, Cybertron'daki savaşın köklerine inecek

Yeni Transformers animasyon filmi, Autobot'lar ve Decepticon'lar arasında Cybertron gezegeninde geçen savaşı konu alacak. Ayrıca düşman grupların liderleri Optimus Prime ve Megatron arasındaki ilişki etrafında dönecek. Önceki animasyon dizileri, çizgi romanlar ve video oyunları da Optimus ve Megatron'un geçmişine değinmişti. Yeni filmin savaşın kökenlerini nasıl ele alacağı bilinmiyor.

Ek olarak, yeni projenin canlı aksiyon Transformers filmlerinden ve Bumblebee filminden bağımsız bir film olduğu bildiriliyor. Gelen haberler projenin hızlandığı yönünde, çünkü koronavirüs günlerinde bir animasyon filmi yapmak, gerçek bir anismasyon filmi yapmaktan daha kolay.

Bununla birlikte şu anda geliştirilmekte olan diğer iki yeni canlı aksiyon Transformers filmi hakkında henüz yeni bir bilgi yok. Son olarak Transformers animasyon filminde Lorenzo di Bonaventura ve Mark Vahradian'ın baş yapımcı olarak görev alacağı bildirildi.